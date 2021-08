Als zelfs zo iemand dit soort danslerarenonzin uitkraamt, wordt het me zwaar te moede

Gisteren stond op deze pagina’s een hartverscheurend pleidooi van roc-directeur en non-hodgkinpatiënt Jolanda van Kessel, een van de naar schatting 700 duizend landgenoten op wie covidvaccinaties om medische redenen geen effect hebben. Om zichzelf te beschermen tegen het virus heeft ze zich thuis moeten opsluiten, terwijl ongevaccineerden ongehinderd kunnen gaan en staan waar ze willen. Althans, tot op heden.

Volkomen begrijpelijk riep ze de overheid op aan deze ‘grove onrechtvaardigheid’ een einde te maken en hún bewegingsvrijheid te beperken. Opdat zij voortaan zélf de consequenties dragen van de keuzes die ze maken en niet degenen die geen keuze hebben.

Contrast

Haar betoog contrasteerde behoorlijk met dat van de Nijmeegse internist in opleiding Jona Walk in hetzelfde katern. Van haar mogen we ongevaccineerden juist niet nawijzen, vooral geloof ik omdat ze een punt hebben. ‘Elke dag bevestigen nieuwe onderzoeken dat de langetermijnwerkzaamheid van deze vaccins bij een muterend virus op zijn best onzeker is.

Desondanks wordt het debat juist steeds stelliger, minder genuanceerd en minder bruikbaar om mensen daadwerkelijk te informeren over nieuwe gegevens.’ Door ongevaccineerden in de hoek te zetten, vindt zij, schuiven we bovendien ‘een maatschappelijk probleem af op een specifieke groep die in het huidige systeem weinig effectief tegenspraak kan bieden’.

Ook de Nijmeegse filosoof en voormalig Denker des Vaderlands René ten Bos ergert zich aan pogingen vaccinatieweigeraars op andere gedachten te brengen. Mensen, zei hij gisteren in dagblad Trouw, hebben ‘met recht en reden’ twijfel over het vaccin. Zelfs wetenschappers ‘weten niet wat we op de lange termijn uitspoken met dat vaccin, dat hoor ik in de medische wereld’.

Nu lijkt het mij nogal wiedes dat niemand op dit moment precies weet wat de lange­termijnwerkzaamheid zal zijn van covid­vaccinaties. (Het omgekeerde was vele malen opmerkelijker geweest.) Maar moet je daarom vaccinweigeraars serieus nemen? Heus, ik doe mijn best, maar soms valt het me niet mee. Helemaal als ze beroepshalve beter zouden moeten weten.

IJskoude douche

Neem de argumenten die Peter Grootendorst eerder deze week in de Volkskrant aanvoerde. Hij neemt elke ochtend een ijskoude douche, zei hij. Zo blijf je gezond. En wie gezond is, heeft volgens hem geen covid­vaccinatie nodig. Tevens staat hij argwanend tegenover de snelheid waarmee het vaccin is ontwikkeld én wantrouwt hij de berichtgeving erover. ‘Is dat wel de hele waarheid?’

Let wel, deze man verdient zijn brood als verpleegkundige. Als zelfs zo iemand dit soort danslerarenonzin uitkraamt, wordt het me toch wat zwaar te moede.

En hij is niet de enige. 55 procent van de ­leden van verpleegkundigen-vakbond NU’91 die meededen aan een poll blijkt tegen ­verplichte vaccinatie te zijn, van de lezers van vakwebsite ­Nursing liefst 86 procent. De uitslag onder de afnemers van de beleids­website Zorgvisie liet eenzelfde beeld zien: 74 procent van de respondenten is tegen een vaccinatieplicht voor het personeel. Veel­gehoorde motivatie: ‘Het is in Nederland een vrije keuze waar de overheid én de werkgevers niet over gaan.’ En: ‘Eigen baas, in eigen lijf!’

Goddank was geen van deze drie polls representatief, maar evenzogoed. Iedere zorgmedewerker die zijn eigen keuzevrijheid heiliger acht dan de gezondheid van zijn patiënten lijkt me er een te veel.

Belgische buren

Bij de buren doen ze intussen minder moeilijk. Het Belgische Overlegcomité, mooie term voor wat hier het Outbreak Management Team heet, besloot vorige week om uit te zoeken hoe je een verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel juridisch kunt regelen. Deze week adviseerde een ‘expertengroep’ het comité om nog een stap verder te gaan. Ook docenten, kappers, obers en andere beroepsgroepen ‘met een hoog risico op besmetting’ moeten er in België straks wellicht aan geloven.

Dat zie ik in Nederland niet snel gebeuren, al was het maar uit vrees voor tierende koffiedrinkers op het Museumplein en het Malieveld. Maar Jolanda van Kessel en haar 700 duizend lotgenoten gun ik het uit de grond van mijn hart.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist.