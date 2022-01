Als zelfs belasting op vermogen niet meer lukt, wordt het echt tijd voor een nieuw stelsel

Beeld ANP XTRA

Een rustige start is het vierde kabinet-Rutte niet gegund. Na de paniek over de gefnuikte verwachtingen omtrent de gaswinning, is het ook op het ministerie van Financiën inmiddels alweer alle hens aan dek. Het kerstvonnis van de Hoge Raad over de heffing op vermogen zet de belastingheffing voor dit jaar onder zware druk en dreigt met terugwerkende kracht te gaan leiden tot miljardenclaims. De nieuwe man op de post, CDA’er Marnix van Rij, zal snel moeten laten zien wat hij waard is.

Het is een ongeluk dat veel fiscalisten al een tijd zagen aankomen. De belastingwetgeving gaat er sinds 2017 van uit dat mensen minder sparen en meer beleggen naarmate hun vermogen hoger is. Dat principe gaat voorbij aan het feit dat er ook voorzichtige vermogenden zijn die het gewoon bij een spaarrekening houden. Ook zijn er minder gelukkige beleggers die wél voor aandelen kiezen maar daarmee niet het rendement behalen waarop de Belastingdienst rekent. In beide gevallen kan het gebeuren dat de staat meer belasting int dan het vermogen jaarlijks oplevert. Dat is in strijd met de bedoeling van de Tweede Kamer maar bovendien met grondrechten zoals het ongestoord genot van eigendom en het verbod op discriminatie. Mensen moeten zelf kunnen beslissen wat ze met hun geld doen en niet door de overheid dwingend worden aangespoord om over te gaan tot risicovolle beleggingen. Juist niet.

De zaak is wrang omdat de huidige ‘vermogenstaks’ er kwam nadat het tweede kabinet Rutte in 2016 de wens van de Tweede Kamer negeerde om in Nederland nou eindelijk eens het werkelijk behaalde rendement te gaan belasten. Op individueel niveau dus. Want dat gebeurde ook vóór 2017 niet, al waren de gevolgen voor voorzichtige spaarders toen minder groot dan nu.

Maar de Kamer kreeg nul op het rekest. Het werd te ingewikkeld, waarschuwde het kabinet. Het zou maar gaan leiden tot ingewikkelde wetgeving, problemen bij de uitvoering en slepende juridische procedures. Juist daarop is het alternatief nu toch ook weer stukgelopen. Het departement schat de situatie inmiddels zo ernstig in dat het de heffing van de spaartaks voor dit jaar alvast helemaal heeft stopgezet, in afwachting van een oplossing voor de schade van de afgelopen jaren.

En zo keert de wal het schip. Misschien wel het grootste gebrek aan het regeerakkoord van Rutte IV is dat er opnieuw geen serieuze poging wordt ondernomen om het belastingstelsel echt te hervormen, terwijl liefst twee regeringspartijen (D66 en de ChristenUnie) daar toch uitgewerkte plannen voor hadden. Over de diagnose is een Kamermeerderheid het bovendien al jaren eens: het stelsel, met al z'n toeslagen en aftrekposten, is vermolmd, te ingewikkeld en het draagt te weinig bij aan de werkgelegenheid. Arbeid wordt te zwaar belast en vermogen en vervuiling te licht. Toch dreigt het in deze kabinetsperiode opnieuw bij lapwerk te blijven.

Dreigt, want er is een uitweg. De bewindslieden worden immers geacht deze winter op basis van het regeerakkoord hun eigen beleidsprogramma te maken. Als Van Rij nog niet overtuigd was dat hij een nieuw belastingstelsel toch minstens in de grondverf moet zetten, gaat de Hoge Raad hem nu hopelijk zover krijgen.