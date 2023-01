Als wokisme wordt gezien als een beweging die stemlozen een stem wil geven, dan is er geen reden om er bang voor te zijn

2022 bleek op veel gebieden een overgang naar een nieuwe werkelijkheid. Het Volkskrant-commentaar bespreekt de belangrijkste veranderingen. Vandaag deel 7: een volwassen immigratieland.

Premier Mark Rutte, die zich in het verleden nooit heeft laten betrappen op een grote gevoeligheid voor racisme en discriminatie, maakte in de speech waarin hij excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden een fenomenale draai. De man die tot enkele jaren geleden niet wenste toe te geven dat er in Nederland sprake was van institutioneel racisme (‘sociologenjargon’) en die lang vond dat jongeren van migrantenafkomst zich moesten ‘invechten’ in de samenleving, erkent nu dat er wel degelijk sprake is van structurele achterstelling van sommige groepen.

‘Eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. In racistische stereotypen. In discriminerende patronen van uitsluiting. In sociale ongelijkheid’, zei hij in zijn speech.

Het belang van Ruttes toespraak kan moeilijk worden overschat. Zijn woorden symboliseren een omslag in het denken. Geholpen door de discussie rondom Zwarte Piet en later over het institutioneel racisme bij de Belastingdienst, ging Nederland de afgelopen jaren langzaam inzien dat niet iedereen hier gelijke kansen heeft.

Meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratie-achtergrond. Bijna 15 procent is van niet-westerse komaf. Ze eisen terecht meer aandacht voor hun achtergrond, omdat die hun huidige positie in de samenleving mede bepaalt.

Toen Máxima in 2007 zei ‘De Nederlander bestaat niet’ werd ze nog verketterd. Nederland had net een periode van cultuurrelativisme achter de rug en snakte juist naar een duidelijke nationale identiteit. Het afgelopen jaar heeft geleerd dat Nederlanders heel goed meerdere identiteiten kunnen hebben. Het Nederlanderschap hoeft niet je hele wezen te beslaan. In een volwassen immigratieland kun je je met meerdere landen verbonden voelen.

Een keuze voor Marokko werd lang gezien als een keuze tegen Nederland. De zegetocht van het Marokkaanse elftal op het WK in Qatar en de vreugde-uitbarstingen die daar ook in Nederland op volgden, maakten eens te meer duidelijk dat je van twee landen tegelijk kunt houden. Het hoeft het zoeken naar een gemeenschappelijke Nederlandse identiteit niet in de weg te staan.

Van de Rutte die sinds zijn eerste kabinet vooral bezig was om populistisch-rechts de wind uit de zeilen te halen door hun standpunten deels over te nemen, is niet veel meer over. Dat werk laat hij liever over aan andere prominente VVD’ers zoals Dilan Yesilgöz, die dit jaar fel uithaalde naar het ‘wokisme’ en het zelfs afschilderde als een gevaar voor de rechtsstaat.

Dat wokisme is de nieuwe favoriete vijand van populistisch-rechts. Wat er precies mee wordt bedoeld is niet altijd duidelijk, maar het komt voort uit de zorg dat veel dingen niet meer kunnen worden gezegd. Dat laatste is inderdaad ongewenst, maar als wokisme wordt gezien zoals het is bedoeld, als een beweging die de stemlozen een stem wil geven en aandacht wil voor bewuste en onbewuste discriminatie, dan is er geen reden om er bang voor te zijn. Het komt voort uit dezelfde emancipatiebeweging die Rutte uiteindelijk heeft overtuigd dat excuses voor het slavernijverleden wel hard nodig zijn.