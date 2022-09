Ik las over een Engelse supermarkt, waar ze vanwege de periode van nationale rouw de piepjes van de zelfscankassa hebben uitgezet. Niemand weet meer wat wel of niet gescand is. Heel onhandig dus, maar nu is wel bewezen dat alle piepjes en geluidjes, die ik altijd accepteerde als een soort natuurverschijnselen, wel degelijk uitgezet kunnen worden!

Als wij eens in nationale rouw zitten, zou ik willen pleiten voor het verwijderen van de stem van de zelfscankassa van de Jumbo. Die roept namelijk als je klaar bent: ‘Dankjewel voor het winkelen bij Jumbo!’ Er zit iets beschuldigends in die stem, alsof jijzelf nalatig bent geweest, en je dat moet worden ingewreven.

De irritatie die ik daarover voel is intens. En precies die irritatie-intensiteit zag ik bij koning Charles, in het inmiddels virale filmpje met het in de weg staande pennenbakje. Juist hierom denk ik dat hij nog wel eens ‘the people’s king’ kan worden; hij staat niet boven zichzelf.