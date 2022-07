Als we vanaf 2064 om migranten gaan vechten, kun je daar nu al een voorsprong in nemen

Tegen het eind van het jaar, waarschijnlijk vanaf 15 november, zijn we met 8 miljard soortgenoten. Op het moment dat ik dit schrijf staat de wereldbevolkingsklok op 7.985.949.664. Per minuut komen er 143 mensen bij, meer dan twee per seconde. Dat lijkt veel en snel, maar er is een kentering gaande.

Vanaf 2080 stabiliseert de wereldbevolking op ongeveer 10,4 miljard, melden de Verenigde Naties deze week, en krimpt mogelijk daarna. Andere onderzoeken verwachten een sterke daling, zoals een studie uit The Lancet: tegen 2100 zal de populatie – na een piek van 9,7 miljard rond 2064 – zijn gedaald tot 8,8 miljard.

Een hier bekend recept van stijgende welvaart, betere scholing, meer vrouwen die gaan werken en vergrijzing zal ook in de rest van de wereld toeslaan. Met grote gevolgen. ‘Het is een heel realistisch scenario’, zei de Noorse hoofdonderzoeker Stein Emil Vollset in NRC, ‘dat er op langere termijn een concurrentiestrijd tussen westerse landen ontstaat om immigranten, vooral als het aantal arbeidskrachten daar afneemt.’

Moeilijk voor te stellen, maar prikkelend, een totale omslag in het denken. En niet eens zo ver weg, de tieners van nu zouden dat nog meemaken. Je kunt dus zeggen: goed om je op voor te bereiden. Dat blijkt niet makkelijk.

Migratie en bevolkingsgroei vormen tezamen een rorschachtest voor politieke gezindheid. Links en centrum-rechts zien een vlek waar ze liever niet te veel in wrijven, uiterstrechts zet er het liefst een microscoop op en heeft een ongezonde fascinatie voor de verschillen tussen etnische groepen.

‘It’s the birthrates. It’s the birthrates. It’s the birthrates.’ Zo begint het manifest, niet van een demograaf, maar van een terrorist. Hij is de door omvolking geobsedeerde, op 4chan geradicaliseerde schutter die bij een moskee in Christchurch 51 mensen doodschoot. Sindsdien is, mede dankzij andere extreem-rechtse aanslagen, de term ingeburgerd geraakt en nu, hoe besmet ook, onweersproken te horen bij de publieke omroep.

Op termijn ontstaat er een concurrentiestrijd om immigranten tussen westerse landen. Beeld ANP

Ja, it’s the birthrates, maar niet op die manier: krimp is vooral een economisch probleem, zoals demografen weten. Een kwestie van pensioenen en arbeidsplekken. Wie zich zorgen maakt over welke groep groter is dan de ander belandt al gauw in eugenetische hoek. Dat betekent niet dat de overheid geen beleid kan maken over groepen: Nederland groeit alleen nog dankzij instroom, vooral arbeidsmigratie. Dat is ook een keuze.

Hoe gevoelig het debat over geboortecijfers en migratie ook ligt, inmiddels is er toch ook de omvangrijke studie Bevolking 2050 in beeld (conclusie: Nederland wordt drukker, diverser en grijzer), en vorige week kondigde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (CDA) een Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 aan, die concrete beleidsvoorstellen moet gaan doen. Kom maar op.

Natuurlijk moeten we eerlijk en onbevreesd over bevolkingsgroei (of -krimp) praten, die is namelijk nauw verweven met alle nijpende thema’s voor nu en de komende decennia: klimaat, wonen, arbeid, migratie en zorg. De invloed van beleid op die groei of krimp kan groot zijn, concludeert de minister ook al – het is geen natuurverschijnsel, het is gedrag. Beleid maakt het verschil tussen 17,1 miljoen (een krimp van 0,6 miljoen vergeleken met nu) of 21,8 miljoen in 2050.

We hebben aan alles schreeuwende tekorten en leven in een overvol land dat in zijn voegen kraakt, luidt het cliché sinds kort. De brievenpagina’s staan er vol mee.

Hoe te ontsnappen? De uitwegen zijn niet denderend. Automatisering is eng en heeft vaak onvoorziene gevolgen. Het geboortecijfer opkrikken is moeilijk en dubieus en heeft pas effect vanaf 2050. Vrouwen meer en langer aan het werk krijgen is misschien mogelijk via gratis kinderopvang en meer verlof voor vaders, hoewel de tekorten zich dan ook weer wreken.

Arbeidsmigratie is hooguit een deel van de oplossing, schrijft Van Gennip in haar brief aan de Kamer, ‘aangezien arbeidsmigranten van nu niet noodzakelijkerwijze geschikt zijn voor de arbeidsvraag van morgen’. Nog afgezien van de vele misstanden die hiermee gepaard gaan en de vraag waar zij zouden moeten wonen.

Maar alles kan gaan schuiven als de verhoudingen drastisch veranderen. Paul Scheffer schreef namens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): ‘De aanvaarding van migranten in een samenleving groeit naarmate hun komst een bewuste keuze is en niet de uitkomst van controleverlies.’

Een succesvolle arbeidsmigratie zou vereisen dat de politiek duidelijke keuzes maakt welke krachten van buiten we nodig hebben, en welke niet. Als we inderdaad – vanaf zeg 2064 – om migranten gaan vechten, zou je daar nu al een voorsprong in kunnen nemen; hoe trek je bepaalde groepen aan? Maar daar wil niemand aan, Den Haag hoopt meestal dat zo’n moeilijke kwestie zichzelf oplost, wat nooit gebeurt, tot niemands verbazing.

Tijd om daarmee te breken. De staatscommissie moet scherp durven kiezen, en een beetje vaart maken graag. In de tussentijd zou een heldere geest een toekomstroman moeten schrijven waarin robots en migranten de westerse mens uit deze impasse redden. Aan de lezer of dat een dystopie of utopie is.