Als we moeten wachten tot de laatste babyboomer in de top is uitgedieseld, gaan kostbare jaren verloren

We leven in een complexe, snel veranderende wereld. Hoe vaak hoor je dat niet? Al jarenlang ligt die kreet voor in de mond bij menig bestuurder. Dat sleetse mantra eindigt steevast met de conclusie dat de organisatie zich moet aanpassen aan die snel veranderende wereld.

Maar hoe vaak verandert er vervolgens wezenlijks iets in de organisatiestructuur? Zeer zelden. Men prutst aan wat details en blijft voortbouwen op een fundament dat stamt uit de vorige eeuw. Om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen gaan, is echter grondig funderingsherstel nodig binnen organisaties.

Over de auteur Martin Lambregts is officier van justitie bij het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie gespecialiseerd in fraudezaken. Lambregts is in december gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Want vele organisaties zijn nog altijd formeel hiërarchisch en bureaucratisch van aard. Bij die aard hoort een voorliefde voor command and control. Als die aard schematisch wordt weergegeven zien we meestal een piramide. Bovenin sturen knappe koppen, onderin ploegen de trekpaarden.

Welvaartstoename

Dit model ontstond tijdens de industriële revolutie toen grote groepen ongeschoolde arbeiders aan de lopende band kwamen te werken onder toeziend oog van een nieuw soort functionaris: de manager. Het heeft in de afgelopen eeuw geleid tot een enorme productiviteits- en welvaartstoename.

Maar die toename vlakt af en het model is niet meer van deze tijd. Voor grote groepen ongeschoolde arbeiders kwamen goed opgeleide werknemers in de plaats. Daarvan voelt slechts een bedroevend kleine minderheid zich echt betrokken bij het werk, zo blijkt uit jaarlijkse peilingen van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup.

Daarnaast zijn bureaucratieën van oudsher gericht op conformisme en standaardisering, terwijl steeds vaker creativiteit en maatwerk nodig zijn. Bovendien groeit de stapel wetenschappelijk bewijs dat organisaties die losbreken uit hun strakke bureaucratische korset in allerlei opzichten beter presteren.

Generaal McChrystal

Moderne oorlogen illustreren dit. In 2004 was het Amerikaanse leger – zoals elk leger bij uitstek uiterst hiërarchisch georganiseerd – de strijd tegen Al Qaida aan het verliezen. De vijand bestond uit een netwerk van kleine, wendbare, autonome teams. Generaal Stanley McChrystal wist het tij te keren door vergaand informatie en bevoegdheden te delen met soldaten in de frontlinie: pas na het platslaan van de eigen piramide kon de vijand worden verpletterd.

Iets soortgelijks gebeurt in Oekraïne, waar Rusland het aflegt tegen een kleinere, wendbaardere tegenstander. Zo blijken ook in het krijgsbedrijf fluïde, organische netwerken sterker dan mechanische, piramidale bureaucratieën.

Waarom wordt daar dan niet massaal en resoluut op overgestapt? In de tientallen meters boekenplanken vol organisatiekundige lectuur stuitte ik op een antwoord in een interview met Lynda Gratton, hoogleraar management aan de London Business School. Volgens haar nemen managers de wetenschappelijke publicaties niet tot zich.

Daarnaast gelooft Gratton (geboren in 1955, en daarmee nog net een babyboomer) dat er pas een echte verschuiving plaatsvindt als alle babyboomers vertrokken zijn. ‘Dan komen we in een stroomversnelling. Babyboomers houden te veel veranderingen tegen, omdat ze van controle houden en nu nog te veel controle hebben. Die willen ze niet opgeven.’

Heisessie

Een combinatie van onwetendheid en zelfzucht houdt ons dus gevangen in een gedateerd besturingsmodel. Die onwetendheid verbaast, want managers zijn om de haverklap op pad voor een heisessie of leiderschapstraining. De daarbij betrokken adviesbureaus hanteren meestal als uitgangspunt dat verandering begint bij de top. Iedereen kijkt vol verwachting omhoog. Helaas blijken topposities niet altijd te correleren met topprestaties. En in enquêtes erkent een meerderheid van de topbestuurders dat vriendjespolitiek sterk van invloed is op wie de top bereikt en wie niet. In de top treft men dus bureaucratische behendigheid, en niet per se bekwaamheid.

Maar in de top is het goed toeven, waarom zou je dat opgeven? Lukt het degenen die zo hoog zijn gestegen ook om uit te stijgen boven hun eigen zelfzucht? Als we moeten wachten, zoals Gratton voorspelt, tot de laatste babyboomer in de top is uitgedieseld, gaan kostbare jaren verloren.

Dan vertraagt de evolutie van een mechanisch besturingsmodel dat dateert uit de vorige eeuw, naar een organisch model dat is opgewassen tegen de uitdagingen van deze eeuw. Uiteindelijk draait het om de bereidheid om de macht te delen. Zoals de ervaringen van generaal McChrystal laten zien, is die bereidheid nodig om op allerlei fronten de strijd te winnen.