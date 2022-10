Als voormalig arbeiderskind zeg ik tegen links: Cut the crap

Links heeft het al heel lang moeilijk in Amerika. Eén belangrijk man wist al rond 1990 waarom dat zo is en dat was Barack Obama. In zijn Harvard-tijd schreef hij samen met een bevriend econoom 250 pagina’s waarin hij het falen van links ontleedde. Het manuscript werd nooit een boek. Het lag te verstoffen in een kelder totdat een Obama-biograaf het ontdekte, waarna er nog weer jaren overheen gingen voordat historicus Timothy Shenk er deze maand de aandacht op vestigde in The New York Times.

Ik sloeg er meteen op aan omdat Shenks artikel veel zegt over Amerika en indirect over Europa. De analyse van Obama en de econoom Robert Fisher dat de Amerikaanse Democraten de arbeidersklasse te veel van zich hebben vervreemd, verklaart volgens mij ook waarom veel linkse Europese partijen nu al jaren een zieltogend bestaan leiden.

Links weet zich gewoon niet goed raad met arbeiders. Die zijn op economisch gebied progressief maar op sociaal-cultureel terrein vaak conservatief. Om economische redenen stemden de Amerikaanse arbeiders sinds Roosevelts New Deal steevast op de Democraten. Dat veranderde na de snelle progressieve veranderingen in de jaren zestig en zeventig, die door de arbeiders werden gezien als bedreiging van het traditionele gezin en andere conservatieve waarden. Massaal liepen zij over naar rechts, naar Reagans Republikeinse partij.

De jonge Obama vond dat de Democraten de arbeiders moesten terughalen. Ja, die waren in cultureel opzicht conservatief en zelfs racistisch, maar dat kon worden omzeild door de focus weer te leggen op de economie als hoofdfactor bij het bepalen van hun stem. Het doel was een coalitie van progressieven, zwarten en blanke arbeiders. Amerika’s individualistische systeem werkte immers in het nadeel van arbeiders van alle rassen. Hervorming daarvan zou in het voordeel zijn van blank en zwart. Denk in klasse, niet in ras, aldus Obama.

Stagnatie

Hij ging de politiek in, behaalde successen, maar de arbeiders keerden niet terug naar het Democratische nest. Overwinningen in de presidentsverkiezingen leverden magere meerderheden op en daaropvolgende tussentijdse verkiezingen eindigden herhaaldelijk in een vijandig Congres. Gevolg: politieke stagnatie. ‘Zelfs als de Democraten een verkiezing winnen, hebben zij niet de aantallen om hervormingen door te voeren’, schrijft Shenk. De stem van de arbeider wordt ter linkerzijde node gemist.

Ook in Europa. Ook hier is een groot deel van de arbeidersklasse overgelopen naar rechts en populistisch rechts. Ook hier is dat gebeurd vanuit cultureel conservatisme. En ook hier is links er niet sterker op geworden. Vergeten werd dat er nog altijd veel arbeiders zijn. Zie de talloze werkbusjes op de snelweg, kijk in de voetbalstadions, die groter zijn en voller zitten dan hockeystadions. Ze zijn overal, maar de gevestigde politiek luisterde nog nauwelijks naar ze.

De sociaaldemocratie negeerde de klachten in haar natuurlijke achterban over de massa-immigratie. Het waren de wijken van de arbeiders die veranderden in buurten met soms meer dan 120 nationaliteiten en dito culturen, maar ze mochten niet zeggen dat zij zich er niet meer thuis voelden. Dan waren ze xenofoob. Zich niet gehoord voelende, weken de arbeiders uit naar rechts en extreemrechts. En net als in Amerika leidt dat tot stagnatie. Meerderheden voor een krachtig beleid zijn er vaak niet.

Cultureel ongenoegen

Links moet de arbeiders zien terug te halen. Shenk wil dat doen door de nadruk weer te leggen op de economie. Hij wijst erop dat tweederde van de Amerikanen vindt dat het minimumloon omhoog moet en dat miljonairs meer belasting moeten betalen. Maar deze puur materiële benadering miskent het culturele ongenoegen en zal daarom waarschijnlijk net als onder Obama niet werken. De cultuuroorlog in Amerika tussen rechts en links wordt alleen maar heftiger en maakt inmiddels ook de oversteek naar Europa.

Het zal niet gemakkelijk zijn, er is een door de sociale media aangewakkerde radicalisering gaande, toch moet links proberen de angel uit de cultuurstrijd te halen. Door meer begrip te tonen voor de zorgen in arbeiderskringen over immigratie, zoals de Deense sociaaldemocraten doen. En door zich minder te identificeren met de meest extreme uitingen van de heersende veranderingsdrift. Zelfs een bos bloemen kan eigenlijk niet meer, terwijl het verbod op cocaïne moet worden geschrapt. Snapt u het? Als voormalig arbeiderskind zeg ik tegen links: doe wat redelijk is maar cut the crap.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.