Als volwassenen je massaal verzekeren dat politieke betrokkenheid belangrijk is, ga je vermoeden dat er iets mis mee is

Nee, heel grimmig zag het er niet uit, de actie van jonge klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij De Nachtwacht in het Rijksmuseum. Geen gesmijt met verf, niemand vastgeplakt. De jongeren, tussen de 15 en 22 jaar, riepen het museum op de banden ‘met fossiele bedrijven als KLM’ te verbreken. Ze hielden een keurig spandoek omhoog, riepen wat leuzen en toen medewerkers vroegen of ze wilden vertrekken, gingen ze meteen, samen en met ‘ouders en grootouders’ die gezellig waren meegekomen. Schattig. Maar ze haalden wel alle media met hun heldere boodschap.

Ze bestaan wel, jongeren die zich druk maken over de wereld. Ook als ze geen actie voeren, maken ze zich zorgen, over de toekomst van de planeet en hun eigen toekomst. Over een dorre, vergiftigde aarde. Of ze straks nog kunnen zwemmen in een rivier, of ze ooit op zichzelf kunnen wonen, of ze ergens een vast contract krijgen. Of de Derde Wereldoorlog uitbreekt, of een verwoestende pandemie. Of die geoliede, gerieflijke wereld waarmee hun ouders en grootouders zo gelukkig zijn er voor hen straks ook is.

Onder jongeren in het hoger onderwijs zijn grote verschillen in maatschappelijke betrokkenheid. Uit een recent onderzoek van de Vrije Universiteit (Science Guide, 3-3-2023) bleek dat studenten economie en business administration het laagst scoorden op ‘dienstbaarheid’ en ‘maatschappelijk zelfvertrouwen’. Opmerkelijk: studenten geesteswetenschappen bleken het meest dienstbaar, meer dan studenten geneeskunde of gezondheid.

Zorgen om de wereld en de toekomst vertalen zich niet direct in enthousiasme voor, of zelfs maar interesse in de politiek. Premier Rutte stelde onlangs in een zaaltje met Leidse studenten mismoedig vast dat jongeren wel hun weg weten te vinden naar ‘one-issue-organisaties’ maar geen lid worden van een politieke partij. Democratie is niet vanzelfsprekend, in Oekraïne vechten ze ervoor, zei hij. Maar ja, onze jongeren – en hun ouders - dobberen al hun hele leven in het warme bad van de vrede.

Dat je in een democratie invloed hebt op wat er in je land gebeurt, en je daarom altijd naar de stembus moet gaan, zelfs bij zoiets sufs als de Provinciale Staten, is onder jongeren niet breed doorgedrongen. Volgens onderzoeksbureau Ipsos weet slechts eenderde van de kiezers tussen 18 en 34 jaar dat deze verkiezingen er binnenkort zijn. Te vrezen is dat nog minder niet-stemgerechtigde jongeren het weten.

Aan inspanningen om ze te porren ontbreekt het niet. ProDemos is actief met scholierenverkiezingen en gastlessen. De onvermoeibare Kiesmannen lokken ook nu weer met sprankelende verkiezingsshows in theaters en op mbo-scholen jongeren naar de stembus. Dit in het besef dat deze jongeren zich vaak niet vertegenwoordigd voelen door de oudere mannen en vrouwen die campagne voeren; zelden lijken die op hen. Velen zijn opgegroeid met het idee dat je politici moet wantrouwen.

Ik ben bang dat het net zo gaat als met goedbedoelde leesbevordering: zodra volwassenen je massaal verzekeren dat lezen, of politieke betrokkenheid, héél mooi en belangrijk is, ga je vermoeden dat er iets mis mee is.

Je bereikt pas echt iets als het onderwijs, op alle niveaus, is doordesemd met lessen over democratie, politiek en geschiedenis. Ook in het vmbo en het mbo, tot aan het examen. Al interesseert het je niet meteen, je moet wel horen hoe het zit, bij geschiedenis, maatschappijleer of burgerschap. Samen kranten lezen en debatteren over onderwerpen die hen wél bezighouden helpt ook. De vraag ‘wat wil ik bereiken?’, vaak gesteld in persoonlijke reflectieverslagen, zou plaats kunnen maken voor ‘wat kan ik voor de maatschappij betekenen?’ Het is hondsmoeilijk, maar het kan.