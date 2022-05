Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week buigt Julien Althuisius zich over de terugkeer van de kontklever.

Het leek allemaal even de goede kant op te gaan. Er werd minder gevlogen, er was minder CO 2 -uitstoot, er waren minder files, minder rijen, urinoirs werden afgeplakt zodat je niet meer naast elkaar kon staan, maximaal twee mensen in de lift, prachtige beelden van een verlaten Florence of een doodstil Amsterdam, in de supermarkt liepen mensen met grote bogen om je heen en in de grachten van Venetië zwommen dolfijnen.

Maar al dat moois bleek een opmaat naar niets. Een blik op een toekomst die niet zou komen. Hoewel we nog tot aan onze knieën in de covid staan, is het leven terug op het niveau van voor de pandemie. Het is weer ouderwets dringen in het urinoir, blowende toeristen op fietsen hebben onze steden ingenomen, millennials huilen over het klimaat om de volgende dag in het vliegtuig naar Mexico te stappen, de A1 staat elke middag weer stil en in de supermarkt word je als vanouds opzij gebeukt en in je gezicht gehoest.

Behalve de wederopstanding van het massatoerisme en de herrezen CO 2 -uitstoot, is er nog een doodgewaand fenomeen terug van weggeweest: het kontklevertje. Twee jaar lang konden we in alle rust en ruimte over straat wandelen of een stuk fietsen zonder daarbij op de hielen gezeten te worden. Maar nu de 1,5-metermaatregelen zijn losgelaten, heeft het beestje weer als vanouds bezit genomen van fietspaden, wandelroutes en winkelstraten.

Als u onbekend bent met het kontklevertje, is er een goede kans dat u er zelf een bent. De kontklever is een mug in de vorm van een mens en heeft de gewoonte om op zeer korte afstand achter iemand te blijven lopen of te fietsen, in precies hetzelfde tempo als degene voor hem. Dit allemaal veel langer dan strikt noodzakelijk is. Waar dieren met meer hersencapaciteit dan een mug zouden besluiten tot inhalen of juist inhouden om zo een gepaste afstand te laten ontstaan, blijft de kontklever liever binnen eau-de-toilette-afstand hangen. Dat is niet alleen hoogst vervelend, maar brengt ook zekere risico’s met zich mee: doordat de afstand zo klein is, kan bij onverhoopt stoppen een botsing ontstaan. Ook is er een kans dat de wandelaar of fietser zich niet meer kan beheersen en op een gegeven moment een slaande beweging richting de kontklever maakt. Dit is de eigen schuld van de kontklever, noem het beroepsrisico.

Zoals alle parasieten en insecten is de kontklever zich onbewust van zijn eigen ongewenste gedrag. Hij zal zich ook geen enkele raad weten met uw fronsen, zuchten of hoofdschudden als u zich plotseling stilhoudt om hem te laten passeren. Wetenschappers tasten in het duister naar de beweegredenen van de kontklever. Jaren aan gedragsonderzoek hebben nauwelijks iets opgeleverd, behalve dat het kontkleverje het ‘gewoon wel gezellig’ lijkt te vinden.

Iedereen kan een kontklever zijn. Uw partner of uw buurvrouw, uw personal trainer of korfbalcoach, uw collega of leidinggevende. Kent (of bent) u een kontklever, aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. Het hoeft niet zo te gaan. Er is een uitweg. De oplossing zit meestal in de keuze, die even simpel als doeltreffend is: inhalen of inhouden.

Of, als dat echt niet lukt, in brand gestoken worden.