Als student verdienden we ons geld geëngageerd

Sint zat te denken, wat hij vandaag weer eens moest schenken, toen hij zich herinnerde dat zijn vorige column over iets anders had moeten gaan. Niet Georges Perec, dat was in feite de afvallende bal, die de Sint, bam, op zijn hermelijnen pantoffel nam, doelpunt.

Heeft de Sint soms. Het oude onderwerp, dat vergeten hulpsinterklazen (andere columnisten) nog weleens, kan worden doorgeschoven. Op columndag rolt de Sint uit zijn nest, en zonder zich eerst een punthoofd te hoeven piekeren over een onderwerp, springt hij op zijn schimmel en galoppeert richting deadline.

Afijn, vorige week trok Sinterklaas dus Georges Perecs Het leven, een gebruiksaanwijzing uit de kast, en zag voorin een datum staan, 12 januari 1996, waardoor hij herinneringen kreeg, fraaie herinneringen. De Sint wist nog precies waarom hij het kocht. Niet voor iemands schoentje. De Sint strooit graag met pepernoten etc, maar liever verwent hij zichzelf. Vooral met boeken en platen. Verder wil hij niks hebben. Niets. Jet, Sinterklaas’ jonge vriendin (539 jaar schelen ze) kwam aanvankelijk aanzetten met allerlei ingepakte troep, maar dat heeft hij haar afgeleerd. Als hij nu jarig is, geeft hij tijdig de titels door.

Welnu, die dag in 1996, stapte Sinterklaas een Utrechtse boekhandel binnen met een bruin loonzakje waarin 38 gulden en drie kwartjes zaten, er ’s ochtends ingestopt door TNO Soesterberg, het standaardbedrag dat ze daar uitkeerden aan proefkonijnen. Neem dat heel letterlijk. Ze hebben Sinterklaas een keertje twee experimentele zakken chips laten opeten, gebakken in een revolutionaire olie, terwijl er in zijn arme aarsje een tampon zat, die ze na de videofilm van Top Gun gingen ‘analyseren’, om te kijken of er revolutionaire olie was ‘meegekomen’. (Was in grote hoeveelheden meegekomen.)

Ook heeft de Sint een keer zes weken iedere avond te Soesterberg een bord spruiten zitten opeten, omdat ze wilden zien of zijn baard groen werd. (De echte reden is de Sint vergeten.)

De ochtend van het Perec-boek was hij met dr. Arnie naar TNO Soesterberg geweest. Hij woonde destijds met zijn jaarclubg’noot en lijfarts in een studentenhuis, waar beiden zich via de huistelefoon hadden laten ronselen. Dat ging zo. Tring-tring, ‘Met Sinterklaas?’, en dan had je altijd dezelfde vent aan de lijn, of je mee wilde doen aan een proef, iedere Utrechtse student kreeg met die man te maken, die een naam had, een voornaam… Is de Sint even kwijt.

Wat je in Soesterberg te wachten stond, wist je nooit. Die kerel (Ruben? Hubert? Alfred?) hield het expres vaag, ‘Heb je zin om betaald chips te eten? Voor de tv?’ Dit keer stonden er te Soesterberg twee infusen klaar. De Sint en zijn lijfarts kregen er allebei eentje in hun arm. Er moest een experimenteel soort schoonmaakmiddel in de bloedbaantjes. Dr. Arnie, medicus in opleiding en belast met de gezondheid van Sinterklaas, stelde meteen een scherpe vraag, te weten: hoezo?

Voor een goed doel, natuurlijk. Ze wilden weten of het slecht was voor schoonmakers van de toekomst. (Zie je, de Sint denkt heus niet alleen maar aan zichzelf.)

Hij zal nooit vergeten hoe ze naar elkaars leeglopende vloeistofzakken keken. Mooi, hoe de glorix, gloebgloeb, via een slangetje de slagadertjes ingleed. Kalm bespraken de g’noten de voors en tegens. Beiden maakten niet graag schoon, dus veel zou er op termijn niet bijkomen. Het was een revolutionair middel, dus chloor kon het niet wezen. Alcohol was ook een schoonmaakmiddel, dat moest je niet vergeten. Het betaalde goed, uitstekend zelfs. ‘Weet je wat de Sint straks gaat doen,’ zei de Sint, ‘de Sint gaat er een mooie dikke Georges Perec van kopen.’