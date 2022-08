Als straks de ‘patiëntstapel’ moet krimpen, moeten we er maar biefstukjes van maken

‘Sorry, ik kan de ontslagbrief niet vinden in je dossier.’ Ongemakkelijk kijk ik van de jongeman naar mijn beeldscherm en weer terug. Ik haat dokters die alleen maar op hun beeldscherm loeren en nu doe ik het zelf. Ik moet weten welke antibiotica deze jongen heeft gekregen en voor hoelang.

‘O, maakt niks uit’, zegt de jongen. ‘Ik snap dat. Ik zit in mijn beroep ook 40 procent van de tijd achter mijn computer. ‘Ja? Wat doe jij dan?’, vraag ik. Hij recht zijn rug en heft trots zijn kin: ‘Ik ben boer.’

Ik vergeet direct waarmee ik bezig was en draai weg van de computer. ‘Ben jij ook 40 procent van de tijd bezig met papierwerk?’, vraag ik hem vol ongeloof. ‘Ja hoor. Mijn vader en ik zitten samen in het boerenbedrijf, maar die wordt helemaal duizelig van alle regels, codes en formulieren waarmee we ons werk moeten verantwoorden. Dus dat stuk doe ik. Na twee uur ben ik altijd blij om weer stront te scheppen in de stal.’ We lachen en ik herken wat hij zegt. Na het invullen van diverse paarse-krokodillenvreters ben ik ook altijd blij met gewone patiëntenzorg. Met de voeten in de klei in plaats van de stront.

Groei

Hij vertelt over de boerderij die al generaties in zijn familie is. Toen zijn opa nog boerde, was de boerderij klein. De koeien stonden op de deel, die slechts met een deurtje werd gescheiden van het woonhuis. De 25 koeien hadden namen en kregen pas later zo’n nummeroorbel. Zijn opa werkte hard. Zeven dagen in de week. Toen zijn zoon het overnam en hijzelf kwam te overlijden, zei hij op zijn sterfbed: ‘Doe hennig an met de boerderie. Genoeg is goed genoeg.’ Maar in de jaren daarna werd het meegaan in de trend van grootschaligheid of verdwijnen. Go big or lose your home. Europese subsidies en leningen werden verstrekt. Er ontstonden coöperaties met managers en bedrijfsadviseurs die allemaal hetzelfde zeiden: groei! Dat zou efficiënter, goedkoper en beter zijn. Maar voor wie?

De jongeman staat op: ‘We hebben het ook laten gebeuren hoor. Zo simpel is dat. Maar de machten en krachten waar wij mee te maken hebben…’ Hij pauzeert even. ‘Ik denk eigenlijk dat jij in jouw vak wel weet wat ik bedoel.’ Ik knik instemmend. ‘Nou ajuus he. Bedankt.’

Plofpraktijken

Ik vraag mij af of we in de gezondheidszorg niet precies hetzelfde doen als wat de afgelopen decennia in de landbouw is gebeurd. Ook in de zorg moet alles groter, sneller, efficiënter en effectiever. Zeggen consultants, zorgverzekeraars, investeerders en banken ons dat we de patiëntstapel moeten vergroten. Supersized health care met concentratie van zorg, het fuseren van ziekenhuizen en het samensmelten van huisartspraktijken tot ‘plofpraktijken’. De laatste doen denken aan de megastallen van de boeren en zijn steeds vaker in het bezit van buitenlandse investeerders die praktijken opkopen en aan de ketting der grootschaligheid rijgen.

We zijn in de gezondheidszorg in een existentiële crisis beland. Het moet grootschaliger maar ook persoonsgerichter. De zorg dicht bij de patiënt organiseren en zoveel mogelijk op afstand. De zorg concentreren en zoveel mogelijk regionaal organiseren. De patiënt de regie geven en de vrije artsenkeuze afschaffen. We gaan van voor naar achter van links naar rechts, maar staan feitelijk gewoon stil. Met de rug tegen de muur door een schaarste aan zorgpersoneel die zal blijven groeien, omdat we nog steeds niet willen investeren in mensen. Liever doen we dat in de techniek die ons belooft te redden. ‘Het hoeft helemaal niet ‘minder’, het moet alleen ‘slimmer’, vertellen zorginnovatie-experts en techbedrijven ons. Partijen die het zorgsysteem zien als een markt met een enorme kapitaalpotentie.

Soufflé

Voedsel is handel. Zorg is handel. Het publieke belang is ondergeschikt geraakt aan dat van de vrije markt. Zolang dat zo blijft, blijven wachtlijsten, personeelstekorten en zorgkosten groeien en ontwricht de zorgcrisis per dag onze samenleving meer.

De gezondheidszorg rijst als een soufflé buiten de grenzen van zijn kunnen, totdat het zoveel gebakken lucht bevat dat de hele zooi implodeert. Net als bij de veestapel zullen we dan tot de conclusie komen dat de patiëntstapel snel en drastisch moet inkrimpen. Hoe? Misschien kunnen we patiënten verkopen aan het buitenland. Of er biefstukjes van maken.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.