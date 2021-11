Zondagavondavond was de finale van het CS:GO-toernooi. In Stockholm zaten 16 duizend fans in een arena en de rest van de wereld volgde de stream. CS:GO is een ontzettend populaire game.

Het was allemaal aan mij voorbijgegaan als er niet een groot scherm in de huiskamer had gestaan, met een paar enthousiaste pubers op de bank.

Twee teams moesten elkaar proberen af te knallen. Dat gaat gepaard met veel bloedspetters, waar je overheen moet proberen te kijken, terwijl je in je hoofd herhaalt: ouders in de jaren vijftig begrepen ook niets van Elvis.

We waren voor team ‘Na’Vi’, en dan vooral voor hun speler S1mple. Als S1mple in een vroeger tijdperk was geboren, had hij waarschijnlijk in een futloze videotheek gewerkt; nu is hij een superster. In de huiskamer ging het over headshots, over hoe ‘satisfying’ bepaalde kogelregens waren, en of het van slechte smaak getuigde om iemand te ‘knifen’. Dit alles onder het genot van een kopje thee.