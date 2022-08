Een gemeentemedewerker in Kopenhagen hijst begin juli een gele vlag. Hij deed dit vanwege de start van de Tour de France in de Deense hoofdstad. Beeld AFP

Brief van de dag

Prachtige Sigmund cartoon afgelopen zaterdag in de krant. Die omgekeerde vlaggen maken mij woedend, maar tot nu toe heb ik nog geen passende reactie. De Nederlandse vlag heeft voor mij niets met nationalisme of koningsgezindheid te maken. Ik vlag uitsluitend op 4 en 5 mei. Een nationale vlag is een emotioneel beladen symbool. Misbruik daarvan keert zich tegen de misbruiker.

Als protest tegen de kortzichtigheid van boeren en anderen zou ik een gele vlag wel willen gebruiken.

Laat iedereen die vindt dat er nu eindelijk oplossingen moeten komen voor de samenhangende problemen van klimaat, energie en overconsumptie een helder gele vlag uitsteken als teken van protest en hoop.

André Ligthart Schenk, Winsum

Stem

In alle protesten rond de gevolgen van de stikstofproblemen, mis ik de stem van dieren en planten. Zij zijn eerst en vooral de dupe, verdwijnen echt en kunnen geen andere plaats of baan zoeken. Wat zouden de varkens, koeien, kippen, eenden en ook de vlinders, bijen en vogels zeggen als ze een stem kregen? En de planten en bomen?

Hoezo vinden mensen dat de aarde ondergeschikt is aan hun korte termijn belangen en zucht naar meer? Laten we bij de discussie ook deze stemmen en belangen betrekken. Een gezonde aarde is in het belang van iedereen, niet alleen van mensen.

Annerieke Bosman, Amersfoort

Angst

Esma Linnemann schrijft over angst zoals je verwacht van een feministische vrouw: mannen maken vrouwen angstig. Wat ze niet vermeldt, is dat elk wezen in de kern angstig is. Een baby of een rat in een nieuwe kooi. Door de confrontatie aan te gaan met de wereld wordt angst afgeleerd. Hoe groter de overwonnen angst, hoe groter de groei. Volgens de bekende primatoloog Frans de Waal is de vrouwelijke strategie meer conflictvermijdend en zoeken mannen meer de confrontatie.

Het idee dat vrouwen de top moeten kunnen bereiken zonder angst, is anti-feministisch. Vrouwen moeten harder werken omdat ze ook tegen hun eigen natuur vechten, maar ze groeien daardoor ook twee keer zo hard. De angst die Kate Moss overwon tijdens de Calvin Klein fotoshoot in 1992 is precies wat haar tot een supermodel heeft gemaakt.

Hans Kellerhuis, Utrecht

Vooroordelen

Spanje is een body positivity-actie gestart om te laten weten dat het strand van iedereen is of je nu dik, dun, littekens hebt, oud, jong, et cetera. Dat is niet zo goed uitgepakt, omdat nu blijkt dat de foto’s gemanipuleerd zijn.

Maar buiten dat, ik zie nergens een duidelijk zichtbare man op de foto’s. Zo blijkt maar weer dat het voor mannen niet zo belangrijk is hoe ze eruit zien, en dat zij zich nergens voor hoeven schamen.

Zo komen we nooit van die vooroordelen af.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Voetbal

Na de beschamende wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal weet ik het zeker. Het opkomende vrouwenvoetbal laat het failliet zien van het huidige mannenvoetbal. Opgefokte mannetjes (miljoenen kosten ze) die bij het minste geringste op een kluitje gaan staan ruzie maken. Eindeloze VAR-pauzes, omdat de scheidsrechter geen beslissing durft te nemen. Een schopje tegen de schenen? Daar ligt er weer eentje rollebollend over de grasmat: oh, oh, oh, wat heb ik een pijn. Wegtrappen van de bal na een fluitsignaal, enzovoorts.

Schande. Stoppen ermee en opnieuw beginnen.

Pieter Heeres, Assen

Krantje

In de krant van vrijdag 29 juli zag ik het volgende staan: een recensie met bruisend gedanste lofzang op de vagina; een column van Peter Buwalda die begint met: ‘De kut, de kut daar blijf je aan beffen; Sigmund: als ik wil vrijen is ze moe of ongesteld’ Gummbah: ‘Heb je je vagina gewassen?’

Lekker krantje zijn jullie aan het worden zeg.

Herman Joosten, Culemborg