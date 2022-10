‘Als ook maar één jongere niet dronken achter het stuur gaat zitten, is onze pijn iets minder nutteloos’

Verkeersongeval in Rome, in 2018. Beeld AP / Alessandra Tarantino

Francesco Valdiserri (18) was eerstejaarsstudent letteren en zong in een band, de Origami Smiles. Op een foto, gedeeld door zijn moeder, straalt het geluk onder de blonde haren van zijn jonge gezicht. Woensdagavond 19 oktober ging hij naar de film met vrienden. Terwijl hij naast één van hen over de stoep naar huis liep door de zachte Romeinse herfstlucht, reed een dronken automobiliste hem met 70 kilometer per uur dood.

De dood van Valdiserri is in de eerste plaats een onvoorstelbaar persoonlijk drama, maar ook ‘een waarschuwingslampje van een ernstig probleem, waarvoor het stadsbestuur verantwoordelijkheid zal moeten nemen’, schrijft dagblad Domani. In het Romeinse verkeer stierven vorig jaar 121 mensen. Dat waren er meer dan die in Milaan, Turijn, Napels en Genua bij elkaar opgeteld (95).

Ook vergeleken met andere Europese landen doet het Italiaanse verkeer het niet al te best: na Portugal zijn de Italiaanse wegen het gevaarlijkst van West-Europa. Onlangs werden twee jonge Vlaamse toeristen (24 en 25 jaar) doodgereden langs een snelweg bij Rome, waar de vrouwen hun taxi juist hadden laten stoppen om slachtoffers van een ander ongeval te hulp te schieten. De wegpiraat was dronken, onder invloed van drugs en niet in het bezit van een rijbewijs.

Kersverse premier

Het overlijden van Francesco Valdiserri trekt niet alleen extra aandacht door de absurditeit ervan (doodgereden worden terwijl je over de stoep wandelt), maar ook omdat zijn ouders vooraanstaande journalisten bij de krant Corriere della Sera zijn. Na haar beëdiging vertrok kersverse premier Giorgia Meloni zaterdag gehaast naar de kerk waar de jongen die middag begraven werd. Ook Enrico Letta, leider van de linkse Partito Democratico waartoe Romes burgemeester Roberto Gualtieri behoort, was aanwezig.

Maar na de openbare steunbetuigingen van prominente politici ligt nu een gevoeliger kwestie voor: wie durft er ook daadwerkelijk hard tegen het verkeersgevaar op te treden? Een politicus die lagere snelheidslimieten en strenge verkeerscontroles invoert, hoeft op zijn zachtst gezegd niet op applaus te rekenen in de Italiaanse hoofdstad, waar de automobilist nu eenmaal koning is en het verkeer door de talloze aanwezige auto’s altijd vast staat.

Onbetrouwbaar

Dat komt deels door een gebrek aan alternatieven: het openbaar vervoer is op veel plekken schaars, onbetrouwbaar en stopt ’s avonds vroeg. Daarom vindt 65 procent van de verplaatsingen in de hoofdstad plaats met particuliere vervoersmiddelen, schrijft Domani, tegenover 50 procent in andere grote Italiaanse steden, 30 procent in Berlijn, 26 procent in Madrid en slechts 16 procent in Parijs.

De Corriere della Sera, krant van de ouders van Valdiserri, verklaarde maandag de campagne voor meer verkeersveiligheid te ondersteunen, online gelanceerd door vrienden van de jongen. Het dagblad verdedigt zelfs controles door agenten in burger, om dronken wegpiraten op heterdaad te betrappen.

Alcoholcontrole

De roep om strengere regels en handhaving is invoelbaar, des te meer omdat de dood van Valdiserri daarmee misschien wel voorkomen had kunnen worden: de vrouw die hem doodreed is pas 23 jaar, maar raakte haar rijbewijs twee jaar geleden al zes maanden kwijt vanwege het weigeren van een alcoholcontrole.

Op de begrafenis van Francesco Valdiserri richtte vader Luca zich tot jongeren én politici. ‘Als ook maar één jongere die dit hoort niet dronken achter het stuur gaat zitten, is onze pijn iets minder nutteloos. En als bestuurders maatregelen nemen om dit soort tragedies te voorkomen, is Francesco niet helemaal voor niets gestorven.’