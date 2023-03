Als online en offline frontaal op elkaar botsen

De man – hij had een typetje uit zo’n gortdroge Britse komedie kunnen zijn – wandelt op zijn dooie gemak het beeld binnen, en neemt hoestend en puffend plaats op een bankje. Elke dag loopt hij hier en gaat dan altijd op dit specifieke bankje zitten. Vandaag verwacht hij een telefoontje, hij heeft zijn mobiel al in de aanslag. Tot zover niets bijzonders, maar een paar meter verderop staat een jonge vrouw – paardenstaart, sportlegging, gewatteerde jas – zichzelf te livestreamen. Het bankje is onderdeel van het decor waarin ze haar volgers bijpraat over haar zojuist afgeronde hardloopsessie. Ze eet ook erg gezond de laatste tijd, zorgt dat ze goed gehydrateerd blijft. Dan ineens die zuchtende man pontificaal in beeld. ‘Eén momentje hoor’, zegt ze tegen de kijkers. Of hij misschien een bankje verderop wil gaan zitten, alvast bedankt.

Wat zich dan ontspint, is niets minder dan een cultuurclash, een frontale botsing tussen de personificatie van online en het vleesgeworden offline. Nee, hij zit hier prima, antwoordt de man. Zijn benen zijn moe, ga zelf maar een bankje verderop zitten, ‘love’. Ah, kom op, probeert de vrouw nog. De camera staat net goed op het statief. Toe? Dan verandert haar toon. Je verpest het beeld, bijt ze hem toe. Haar volgers kijken niet naar haar fitnessvideo’s om een oude vent op een bankje te zien zitten. De man zwaait opgetogen naar de camera – ‘Hello guys!’ – geenszins van plan om ook maar een centimeter uit te wijken. En had hij het nou goed verstaan? Haar vólgers? ‘Oh, are you Jesus now, are you?’ Na een paar minuten geharrewar druipt de vrouw geïrriteerd af, nog niet wetend hoe viraal haar in de soep gelopen livestream zou gaan.

Want uiteraard verspreidde het filmpje zich deze week als een olievlek over sociale media. Foto’s en filmpjes van influencer-achtige types die in aanraking komen met het ‘echte’ leven (voor zover je dat onderscheid nog kunt maken) staan altijd garant voor veel views en likes. Bernie Sanders die zich met een lang gezicht langs een tiktokkend meisje manoeuvreert, een squattende fitgirl die in de sportschool wordt aangesproken op haar gefilm. Op het Instagram-account Influencers in the Wild worden al jaren heterdaadjes verzameld van vrouwen die geknield in de branding zitten, terwijl hun fotografen languit op de grond moeten liggen voor een optimale taille-bilratio.

De fitnessvlogger en de onvermurwbare man op het bankje passen precies binnen die succesformule, en de toeschouwers kwamen er rijen dik omheen staan. Er werden kanten gekozen, standpunten beredeneerd, winnaars uitgeroepen. De man was een baas, vond de een, kon Netflix hem geen eigen show geven? De man was onbeschoft en betuttelend, vond de ander, we moesten hem niet tot held uitroepen, alleen omdat we influencers vervelend vinden.

Zouden dit soort beelden daarom zo geliefd zijn? Puur omdat we influencers vervelend vinden? Omdat we eindelijk eens niet alleen de performance en het applaus zien, maar ook meekrijgen dat de populariteit in de coulissen al wegebt? Of heeft het gewoon iets vervreemdends als de instagrammers en tiktokkers uit onze schermen onderdeel worden van de openbare ruimte? Niet de voorbijgangers op straat zijn hun publiek – in het hier en nu – maar passanten op het internet, ergens in de nabije toekomst. Er wordt langs elkaar heen geleefd, een andere taal gesproken.

En natuurlijk is het ook gewoon prettig om je te kunnen identificeren met de man op het bankje, de gehaaste Bernie Sanders, de cameraschuwe medesporter en alle strandgangers die gewoon rustig in de fysieke wereld proberen te leven. Zolang we onszelf wijsmaken dat we aan die kant van de cultuurclash staan, valt onze schermtijd eigenlijk hartstikke mee.