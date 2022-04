Als niemand de ceo van de firma Oranje meer vertrouwt, komt eindelijk de republiek in beeld

Voormalig koningin Beatrix vindt populariteit gevaarlijk en meent dat het staatshoofd zich niks hoeft aan te trekken van populariteitspolls. Populariteit kan immers gemakkelijk omslaan in impopulariteit en als je dan je raison d’être hebt gezocht in zoiets oppervlakkigs als populariteit, zit je met de gebakken peren en dreigt het einde van de monarchie. Daarom zei koning Willem-Alexander woensdag op zijn verjaardag dat de lage score in de poll van EénVandaag hem niet zoveel deed. Hij vond opbouwende kritiek wel goed, anders zou hij zomaar kunnen eindigen als Poetin.

Toch kunnen de cijfers de koning niet helemaal koud laten. Het instituut koningshuis is geen eeuwig en onveranderlijk gegeven, de leidende rol van het Oranjehuis is door de eeuwen heen gestoeld op platte populariteit – vooral onder het ‘gewone’ volk. Dat gold ook voor de Oranjes die we sinds de Franse tijd op het schild hebben gehesen. Welke hork er zichzelf ook maar koning noemde (Willem I tot en met III), het volk bleef hem braaf toejuichen. Er was felle kritiek, maar een stevige massa van Oranjeklanten bleef loyaal, de familie had de pr goed op orde.

In de fraaie vierdelige serie Wilhelmina, een leven voor de troon, die deze week werd uitgezonden door de NPO, zit meteen in het begin ook weer zo’n briljant pr-moment, als Wilhelmina wordt omschreven als ‘een kordate vrouw’, die ‘Nederland door de Tweede Wereldoorlog sleept’. Nederland had in mei 1940 nog niet eens gecapituleerd of de Oranjes zaten al veilig op de boot naar Engeland, dus van Nederland door de Tweede Wereldoorlog slepen, was niet echt sprake. In deel 3 van de serie wordt overigens duidelijk wat de bron van Wilhelmina’s kordaatheid – en tevens onbehouwenheid – was: pervetine, ofwel crystal meth, een sterk verslavende amfetamine, bekend uit de serie Breaking Bad.

Niettemin was Wilhelmina ook na haar terugkeer uit Engeland immens populair als ‘De Willemien’ – er was destijds nog geen EénVandaag en ook geen Gijs Rademaker, dus we weten niet of er misschien ook landgenoten waren die een wat genuanceerder beeld hadden van de vorstin, haar dochter Juliana en de ‘oorlogsheld’ Bernhard.

Nu weten we dat wel: in vier jaar tijd ging het percentage mensen dat vertrouwen in de koning heeft van 85 naar 54 procent, een gegeven waar WA rekening mee heeft te houden. Als hij volgend jaar onder de 50 procent zakt, krijgt hij lastige vragen, met name over de enige reden waarom we de firma Oranje elk jaar met tientallen miljoenen subsidiëren: het ‘verbindend koningschap’. Als niemand de ceo van het bedrijf meer vertrouwt, wordt het moeilijk die uitgaven nog langer te verantwoorden en zullen de republikeinse stemmen aan kracht winnen.

Wat moet de koning doen om het tij te keren? Hij kan het voorbeeld van de Britse koningin volgen: die besloot in 1992 vrijwillig inkomstenbelasting te gaan betalen. Hij kan ook zijn peperdure speedboot verkopen en de opbrengst aan een goed doel schenken of besluiten voortaan met de lemsteraak naar zijn Griekse optrekje te zeilen. De Oekraïense vluchtelingen op Het Oude Loo zijn een begin, maar het is toch vooral aan Pieter van Vollenhoven om die uit de rozenperken te houden.

Misschien is er gewoon weinig meer aan te doen en nadert de poppenkast zijn slotscène. Ook wel mooi: kan de arme Amalia een zinvol leven gaan leiden en hoeft Máxima nooit meer naast haar echtgenoot te zitten als die weer eens zijn excuses voor een blunder moet aanbieden.