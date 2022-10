Als Nederland iets wil met het Europese migratiebeleid, moeten Rutte en Yesilgöz langs de hoofdsteden gaan

De Nederlandse regering wordt laksheid verweten in het managen – volgens sommigen bewust laten escaleren – van de opvang- en asielcrisis rondom het opvangcentrum in Ter Apel. Echter, in werkelijkheid strekt de hypocrisie zich uit over heel Europa. Al acht jaar wordt er in Brussel onderhandeld over een hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid.

Al acht jaar wordt het debat gegijzeld door een ongemakkelijke alliantie van maximalisten en minimalisten, die enerzijds blijven oproepen tot een radicale heroriëntatie, maar anderzijds zichzelf en elkaar vrijwel geen ruimte bieden om tot praktisch werkbare oplossingen te komen. Georganiseerde hypocrisie, is de term die Zweeds organisatiewetenschapper Nils Brunsson ervoor gebruikte.

Het probleem is bekend. Migratiedebatten zijn moralistisch en gepolitiseerd. De hervorming van het Europese migratiebeleid werd ingezet onder de vorige Europese Commissie, onder leiding van voorzitter Jean-Claude Juncker. Op de vleugels van de vluchtelingencrisis van 2015 zette de Commissie in op een radicale hervorming en harmonisatie van het asielbeleid.

Dublin-principe

Met als meest in het oog springende element de verplichte herverdeling van migranten, als (gedeeltelijke) vervanging van het Dublin-principe waarin migranten asiel moeten aanvragen in het land van eerste binnenkomst. Nadat, in september 2015, een eerste besluit over verplichte herverdeling via een gekwalificeerd meerderheidsbesluit door de Raad voor justitie en binnenlandse zaken werd geduwd, sprong de Europese Raad van regeringsleiders op het dossier. Migratie was chefsache.

Op het niveau van de Europese leiders kwamen de onderhandelingen nooit echt van de grond. Dat maakte dat men in de machinekamers van de Raad en Commissie ook niet verder kon met het dossier. In plaats daarvan werd er over en weer opgeroepen om tot een overeenkomst te komen, op het gehele pakket, en met consensus. Maximalisten – met name in het Europees Parlement – hielden stug vast aan een alles-of-nietsbenadering met daarin verplichte herverdeling. Minimalisten – met name de Visegrad-landen (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, red.) – verzetten zich met hand en tand precies tegen deze verplichte herverdeling. De rest van de lidstaten kon zich verschuilen achter de Pools-Hongaarse oppositie.

De huidige Commissie, onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen, koos voor een andere aanpak. Migratie moest geen chefsache meer zijn. Binnen de Commissie werd het dossier (door)gegeven aan Eurocommissaris Ylva Johansson, die een duidelijke andere toon aansloeg. Migratie moest een ‘saai’, legislatief dossier worden, vergelijkbaar met het Europese handels- of mededingingsbeleid. Belangrijker nog, het dossier moest weggehouden worden van de Europese Raad. Tot chagrijn van het Europees Parlement lag het primaat bij de grotendeels onzichtbare, technische onderhandelingen binnen de Raad, en dus bij de lidstaten.

Technocraten

Inmiddels zijn we halverwege de onderhandelingen over het nieuwe migratiepact. Vier voorzitterschappen – Duitsland, Portugal, Slovenië en Frankrijk – hebben getracht om voortgang te boeken. Al snel werd duidelijk dat migratie niet kan worden overgelaten aan ambtenaren en technocraten. Zonder politieke aandacht en momentum verzanden de onderhandelingen op technisch niveau in juridische (on)mogelijkheden.

Het werkelijke probleem is niet een politisering maar een juridisering van het migratiedebat. Daarnaast werd en wordt er steeds openlijker getwijfeld of de oplossing gevonden kan en moet worden op het niveau van de Europese wetgeving. Het gaat veeleer om operationele problemen: zoals het niet uitvoeren van procedures, het niet registreren of niet kunnen terugsturen van migranten.

Hoe dan wél verder? Twee lessen kunnen we nu al trekken. Allereerst, depolitisering werkt niet. Er is veel politieke aandacht nodig om op dit dossier iets in beweging te krijgen. De kleine stappen die gezet zijn, met name onder het Franse voorzitterschap, waren het gevolg van veel politieke fanfare en uitgebreide shuttlediplomatie. Op alle niveaus, vanaf president Macron tot aan de Franse ambassadeur bij de EU Philippe Léglise-Costa, werd politieke en ambtelijke capaciteit vrijgemaakt. Als Nederland iets wil op dit dossier, zullen premier Rutte en minister Yesilgöz op tour moeten langs belangrijkste Europese hoofdsteden, met daarbij speciale aandacht voor Rome, om de zaak in beweging te krijgen.

Operationele samenwerking

Ten tweede, terwijl men in Brussel wacht op dingen die er wellicht nooit gaan komen – namelijk overeenstemming op de centrale elementen van het nieuwe migratiepact – zou Nederland beter kunnen inzetten op concrete, operationele samenwerking op de grond. Dat betekent in kop- of deelgroepen samen optrekken om concrete deelthema’s, die voor die landen belangrijk zijn.

Enigszins tandenknarsend hebben de lidstaten gezien hoe het Frans voorzitterschap alles op alles zette om een akkoord te bereiken over de herziening van de Schengengrenscode. Voor Nederland is de gebrekkige uitvoering van de ‘Dublin-transfers’ (waarbij asielzoekers terug moeten naar het eerste land van binnenkomst in de EU, red.) een doorn in het oog. Er is niets mis met inzetten op nationale prioriteiten, zolang men ook bereid is om het proces ernaartoe in handen te nemen.

Sandrino Smeets is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de grote crisisonderhandelingen in de Europese Unie. In de maand oktober is hij gastcolumnist op volkskrant.nl