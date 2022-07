Als merk wil je je niet mengen in die brede maatschappelijke discussie van ‘is het nou patat of friet’

Er bestaat een nieuw soort Lays-chips, met de smaak van patat met mayonaise. Ik moest deze chips uitproberen, alleen al omdat er ‘nieuw’ op de zak stond, en mijn oordeel was: nee.

Maar omdat het in de wereld niet gaat om mijn oordeel, schreef Lays een feestelijke wedstrijd uit om hun nieuwe uitvinding een naam te geven. De woorden patat en friet mochten er niet in voorkomen, omdat je je als merk natuurlijk niet wilt mengen in die brede maatschappelijke discussie van ‘is het nou patat of friet’.

In de commentaren op Instagram kwam iemand meteen al met deze suggestie: ‘Wat dacht je van gore kutchips.’

Om de een of andere reden vond ik dit een hilarisch zinnetje, en velen met mij. Maar Lays natuurlijk niet, die verwijderde de opmerking. Nu staan er alleen nog maar enthousiaste en levenslustige ideeën onder hun bericht. Gemiste kans, vind ik. Gore Kutchips had een culthit kunnen worden.