Als mensen kwaad zijn op buien, koelen ze hun woede op Buienradar

Voor ik er zelf ooit op had gekeken, had Buienradar.nl mijn middag al een keer beïnvloed. Vrienden die al goed met Buienradar bekend waren, zeiden een wandelafspraak af omdat het er op de site allesbehalve droog uitzag. Ik zou dat waarschijnlijk zijn vergeten, als het in de analoge wereld die middag niet helemaal droog was gebleven.

Een lezer vroeg waarom het in deze rubriek nog nooit ging over die illustere weersite die dagelijks door miljoenen Nederlanders wordt geraadpleegd, maar waarvan ‘de betrouwbaarheid omgekeerd evenredig is aan het aantal beslissingen dat erop wordt gebaseerd.’

Op de consumentenbeoordelingswebsite Trustpilot staat Buienradar.nl in augustus 2023 op een gemiddelde van 1,4 ster, oftewel: ‘zeer slecht’. Weersomstandigheden lijken een directe invloed te hebben op het aantal keren dat Buitenradar daar wordt gerecenseerd, en maar liefst 87 procent van de recensenten geeft één ster. In een gloednieuwe recensie heet Buienradar ‘de allerslechtste weerpagina ter wereld’. Ook van de laatste weken: ‘Enige moment dat Buienradar klopt, is als de regen voorbij is’; ‘Jammer dat je geen halve sterren kunt geven’; ‘Belachelijk wat jullie voorspellen: als de zon schijnt, regent het en andersom. Verkoop geen onzin!’

Een paar jaar geleden maakte een woordvoerder van Buienradar in deze krant gewag van een wet: als mensen kwaad zijn op buien, koelen ze hun woede af op Buienradar. Bovenal had hij moeite met verwijten dat Buienradar laks is en het verdomt in nieuwe betrouwbaardere apparatuur te investeren. Bestond zulke apparatuur maar! Helaas, de buienradars waarmee weerbedrijven het nog altijd moeten doen, die hebben tijd nodig, die scannen de lucht in rondjes van vijf minuten, en meteen na zo’n rondje kan er een regenwolk ontstaan en het duurt, jazeker, ook nog eens vijf minuten voor de al dan niet verouderde informatie op de site staat.

Je kunt het ook zeggen zoals een relatief milde Buienradarrecensent op Trustpilot: ‘Nog steeds blijkt het weer niet te voorspellen.’