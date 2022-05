Als mensen je werk niet willen doen, is er dan iets mis met de mensen of met het werk?

De aanhoudende misstanden rond arbeidsmigratie zijn niet onopgemerkt gebleven, maar leiden nog veel te weinig tot fundamenteel debat.

Inspecteur-generaal Rits de Boer van de Nederlandse Arbeidsinspectie bindt de kat de bel aan in zijn jaarverslag. Hij wilde zich dit keer eens niet beperken tot de jaarlijkse opsomming van aangetroffen misstanden op de werkvloer, maar een laag dieper graven. Immers: er wordt heus gehandhaafd, wantoestanden leiden tot maatschappelijke ophef en boetes, soms tot bedrijfssluitingen. Maar vervolgens treffen inspecteurs een eindje verderop gewoon wéér tientallen arbeidsmigranten aan die onder uiterst onzekere en vaak ondermaatse omstandigheden werken en wonen. En dat nu al jarenlang.

In De Boers woorden: ‘Ons werk zal in toenemende mate moeten zijn om de bedrijfseconomische drijfveren voor misstanden te onderzoeken. Om na te gaan of de handhaving wel in verhouding staat tot de kracht van die drijfveren.’

Met andere woorden: aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het bedrijfsmodel van veel werkgevers dusdanig geënt op zo goedkoop mogelijke arbeid dat er voor de inspectie geen houden meer aan is. Zo blijft het op grote schaal misgaan voor veel mensen die hier naartoe gelokt worden met gouden bergen, maar vervolgens aan de goden zijn overgeleverd.

De vraag naar arbeid is hier zo groot en elders is het aanbod zo overstelpend dat werkgevers over de grens blijven kijken zolang er niet ergens een rem op wordt gezet. En nu de regie geheel ligt bij werkgevers die zelf profiteren – en de bijkomende kosten afwentelen op de samenleving – zal die rem er niet snel komen.

Daarom richt de Arbeidsinspectie zich met klem tot politiek Den Haag. Daar zou veel dieper moeten worden nagedacht over het fenomeen arbeidsmigratie: wordt het steeds maar weer halen van nieuwe mensen niet te makkelijk als dé oplossing gezien voor de nijpende tekorten, zeker nu we er zo slecht in slagen het hier aanwezige arbeidspotentieel zo slecht te benutten?

Als er steeds nieuwe mensen gehaald moeten worden voor het werk ‘dat Nederlanders niet willen doen’, is er dan iets mis met de Nederlanders of met de arbeidsvoorwaarden? En hoe past onbeperkte arbeidsmigratie eigenlijk bij de vastgelopen woningmarkt en de schaarste aan ruimte?

Het zijn stuk voor stuk vragen die op het Binnenhof wel worden gesteld en hier en daar ook leiden tot goede initiatieven (de verhoging van het minimumloon, de nieuwe wetgeving tegen uitbuiting van flexwerkers), maar nog nauwelijks tot een fundamenteel debat. De Boer geeft daartoe een uitstekende voorzet.