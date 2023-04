Als kranten schrijven dat de koning minder populair wordt, dan wordt hij ook minder populair. We moeten dus voorzichtig zijn

‘Met verbazing heb ik vanmorgen het redactionele stuk over het groeiende onbehagen over de monarchie gelezen’, schreef een lezer deze week. ‘Gelukkig heb ik bij het zien van de registratie van het bezoek van de Koning aan Rotterdam een geheel ander beeld van de populariteit van ons Koningshuis gekregen. Duizenden gaven uiting aan hun sympathie voor de koninklijke familie. Ik hoop dat alle schrijftafelgeleerden die in het artikel worden opgevoerd en die daarin uiting geven aan het tanende koningsgevoel – ondersteund met cijfers die door Ipsos worden gegeven – hebben gekeken naar deze uitzending.’

Hoe betrouwbaar zijn opiniepeilingen? Dat begint met de vraag hoe betrouwbaar opinies zijn. De meeste Nederlanders hebben geen vastomlijnde en onwrikbare standpunten, zeker niet op elk terrein. Als ze hun mening geven als reactie op vragen van opiniepeilers, moeten we dat wellicht niet al te serieus nemen. Een dag later, als ze in een hossende menigte in Rotterdam staan, kunnen ze er anders over denken, en als de Koning net een goed tv-optreden heeft gehad, kunnen de populariteitscijfers ook zo weer omhoog schieten. ‘Ik vind populariteit gevaarlijk, oppervlakkig en tijdelijk’, zei toenmalig koningin Beatrix er in 2010 over.

De kracht van het koningshuis zou kunnen zijn, dat het zich in tegenstelling tot politici die om de vier jaar herkozen willen worden, zich niets aan hoeft te trekken van populariteitscijfers en zich geheel en al kan richten op de inhoud: hoe kan de koning het best bijdragen aan een gezonde samenleving?

Opiniepeilingen hebben het gevaar ten prooi te vallen aan een mechanisme dat George Soros ooit ‘zelfreflexiviteit’ noemde, waarin waarnemingen en realiteit elkaar continu versterken. Als kranten schrijven dat de koning minder populair wordt, dan wordt hij ook minder populair, waardoor kranten kunnen schrijven dat hij nóg minder populair wordt. Opiniepeilingen vertonen daardoor soms dezelfde wilde bewegingen als beurskoersen, waarop Soros zijn theorie baseerde. We moeten hier dus voorzichtig in zijn.

En toch vonden we dat er in dit geval meer dan voldoende bewijs was om te concluderen dat de monarchie op steeds minder steun kan rekenen. Naast de peilingen zijn er meer blijken van ongenoegen, zoals demonstraties en prominente oud-politici die voor het afschaffen van het instituut pleiten. Dat Nederlanders tegelijkertijd zeer gehecht zijn aan een volksfeest eind april, als de lente definitief is doorgebroken, doet daar niets aan af.