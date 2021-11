De coronacolumns van Max Pam en eerder die van Sander Schimmelpenninck, vielen niet bij iedereen in goede aarde. ‘Ergerlijk, kwetsend, hoogmoedig, discriminerend, onjuist, haatdragend, egoïstisch, beschadigend, opruiend, polariserend, enz.’, schreef een lezer naar aanleiding van de laatste column van Max Pam.

In de staart van de pandemie lijken de spanningen in de samenleving alleen maar verder op te lopen. Twee grondrechten komen scherper dan voorheen tegenover elkaar te staan. Het grondrecht om over je eigen lichaam te beslissen en je dus niet te laten vaccineren, en het grondrecht om je vrijelijk te bewegen en je dus te ergeren aan de ongevaccineerden die in jouw ogen jouw vrijheid beperken.

Als krant proberen we vooral te begrijpen waarom sommige Nederlanders zich niet laten vaccineren. Is het een algemene weerzin tegen vaccins? Komt het voort uit wantrouwen jegens de overheid? Wordt de wetenschap niet vertrouwd? En hoe wegen ongevaccineerden het persoonlijke belang (ik ben zelf niet bang voor corona) af tegen het collectieve belang (als veel Nederlanders zich niet laten vaccineren moeten we weer in lockdown)?

We interviewden Marjan de Vries en haar zoon Joep Kragtwijk, Marjan is niet gevaccineerd, Joep wel. Beeld Linelle Deunk

We vroegen het aan onze lezers en maakten een uitgebreid interview met een vrouw die ervoor had gekozen zich niet te laten vaccineren en haar zoon die het daarmee niet eens was. Het verhaal bood een goed inzicht in de argumentatie aan beide kanten en liet vooral zien dat je fundamenteel met elkaar van mening kunt verschillen, zonder elkaar in de haren te vliegen.

Er is niets mis met een scherp debat. Polarisatie is niet altijd erg, soms is het eenvoudigweg niet te vermijden. ‘Naar mijn gevoel heeft dat hele verbindingsideaal iets banaals’, schreef Pam zelf, ‘omdat het in wezen voortkomt uit een onvermogen om met elkaar van mening te verschillen.’

In een krant als de onze moeten zo veel mogelijk meningen klinken, juist om ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en zich tegelijkertijd zo veel mogelijk in andermans argumenten blijft verdiepen. Iedere Nederlander heeft het recht zich niet te laten vaccineren, maar ieder ander heeft het recht om daar boos over te zijn.