Als klein jongetje dacht ik: als je alles kunt worden, waarom zou je dan in godsnaam voor onaardig kiezen?

Daar was de herinnering opeens, door mijn hersenen opgedolven uit een diep en stoffig verleden waarin mijn leven nog volledig bestond uit dozen vol plastic speelgoed en de gebruikelijke rommel die bij het opgroeien hoort. Hij kwam uit een periode waarin december nog gelukkige associaties bij mij opriep in plaats van dat continue besef dat we in een land wonen vol rijke mensen die de liefde die ze elf maanden lang hebben verspeeld tijdens het verzamelen van hun geld in maand twaalf proberen terug te kopen.

Het was een gelukkige tijd. Veel gelukkiger dan dat klotejaar 2022. Nooit had ik verwacht mij zo aan de wereld te kunnen bezeren.

Maar daarover misschien later meer. Wat ik nu namelijk wil vertellen, is dat er zoveel familie op het kerstdiner was afgekomen dat mijn moeder pas op het allerlaatste moment besefte dat ze helemaal niet in het bezit is van 22 fatsoenlijke vorken. Geen probleem, zei ik. Geef mij die rare vork maar.

Het was een vork met een KLM-logo erop, waarschijnlijk ooit hoog in de lucht door mijn vader gestolen in een poging het grootkapitaal een hak te zetten. En omdat je tijdens de kerstdiners op onze basisschool je eigen bestek moest meenemen, en deze kleine vork een ideaal kinderformaat had, werd hij langzaam onderdeel van mijn herinnering.

We zaten in ons klaslokaal van de Montessorischool in Wageningen, met kleine vlinderstrikjes om onze kleine nekjes. Op tafel stonden waxinelichtjes, we zaten tegenover de meisjes op wie we stiekem verliefd waren en we voelden ons verrukt omdat we dachten: zo is het dus om groot te zijn.

Dat lange, ongewilde celibaat genaamd puberteit zou pas vele jaren later aanbreken en ik had nog geen idee dat ik ooit mensen zou tegenkomen die in staat waren mij pijn te doen, bijvoorbeeld door van mij te stelen. Als klein jongetje dacht ik immers: als je in een wereld leeft waarin je alles kunt worden, waarom zou je dan in godsnaam voor onaardig kiezen?

Het katern dat u zojuist gelezen hebt gaat over boeken waarnaar we in 2023 uitkijken. Toch zou ik de laatste regels van dit stukje graag willen wijden aan een tekst van vroeger. Niet omdat vooruitkijken slecht is, maar vooral omdat het soms belangrijk is om je heen te kijken. Bijvoorbeeld in dat weldadig warmgestookte klaslokaal in 1995, waar aan de muur een rijmpje hing van Annie M.G. Schmidt waarvan ik zo blij ben dat ik er toen, zij het onbewust, naar heb gekeken.

En alle dingen hebben hier twee kanten.

En alle teddyberen zijn hier dood.

En boze stukken staan in boze kranten.

En dat doen boze mannen voor hun brood.

Een bos is hier alleen maar een boel bomen.

En de soldaten zijn niet meer van tin.

Dit is een land waar grote mensen wonen.

Wees maar niet bang. Je hoeft er nog niet in.