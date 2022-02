De oorlog begon op mijn verjaardag. Ik wist dat nog niet, zo aan het ontbijt, maar na de croissantjes en de cadeautjes werd het me dan toch verteld. In het Engels, want anders zou ons kind het begrijpen. Terwijl, wat begrepen we er zelf eigenlijk van?

Het woei die ochtend hard, we liepen over de dijk en zagen Duitsland liggen. Als je vanaf hier een uur of twintig door zou rijden, dan zou je in Kiev zijn. Ver weg dus, maar nog altijd dichterbij dan, bijvoorbeeld, Lissabon.

In de buurt van Termunten kwamen we langs bunkers die in de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakten van de Atlantikwall. Die bunkers staan bekend onder de naam Batterij Fiemel; dat nodigt uit tot jolijt, tot je ze daadwerkelijk ziet staan. Dreigende grijze kolossen, misplaatst in het verse groen.

Goed dat die bunkers nooit afgebroken zijn. Ze laten zien dat oorlog en schoonheid elkaar uitsluiten.