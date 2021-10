Als je onderweg bent, hoef je Nienke niet te appen dat je onderweg bent

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week pleit Nienke van Leverink voor zwijgende communicatie.

Een afspraak met een vriendin heeft toch nog wat voeten in aarde. Het prikken van datum en tijd, bedenken waar we afspreken en wat er op het programma staat. Vervolgens moet je in je planning rekening houden met die afspraak en hopen dat je geen gevaarlijke infectieziekte oploopt waardoor je de afspraak moet uitstellen of in het uiterste geval definitief verstek moet laten gaan.

Dan komt de dag zelf. Ineens moet je je aankleden, op tijd eten of juist niet, je moeder te woord staan (‘ja, maar ik moet nu écht weg’), bedenken dat je op weg naar de stad nog boeken kunt terugbrengen. Trouwens, je hebt van die vriendin ook nog een boek liggen, niet gelezen natuurlijk, maar misschien toch maar teruggeven, als je erachter komt waar het ligt tenminste.

Schoenen aan, jas aan. Regent het? Sleutels, telefoon, boeken. Naar buiten, fiets pakken. Portemonnee vergeten. Fiets dumpen, deur weer open. Hèhè. Op de fiets zie je dat je allemaal whatsappjes hebt. Van je moeder (‘Veel plezier!’) en van je afspraak. Wil ze misschien afzeggen? Dat is natuurlijk nooit een probleem. Zelf heb je ook geen moeite met afspraken afzeggen, omdat je weet dat zo’n bericht met louter opluchting (nu kan de ander in bed blijven liggen) en een superioriteitsgevoel (zij heeft niet als eerste afgezegd) wordt ontvangen. Of misschien is ze te laat, wat wel een uitkomst is nu je zelf ook al achterloopt. Maar nee.

Er staat:

‘Ik ben onderweg.’

‘Ik zit in de tram.’

‘Waar ben jij?’

Op weg naar onze afspraak natuurlijk, onderwijl een boete riskerend omdat ik dit volkomen nutteloze feuilleton op de fiets probeer te lezen. Nutteloos, want: we hebben toch een afspraak? Heb ik gevraagd om een liveverslag van de reis ernaartoe?

Ik zou ze niet graag de kost geven, die ‘Ik ben er’ sturen, wanneer ze op de afgesproken tijd (!) op de afgesproken locatie (!) staan. Alsof ik, wanneer ik hiervan niet vooraf op de hoogte zou zijn gesteld, zomaar met de eerste de beste persoon met dezelfde haarkleur op een terras zou neerstrijken.

Van niets word ik zo narrig als overbodige communicatie. Als volbloed chagrijn antwoord ik dan ook niet op zulke berichtjes, waardoor ik het er voor ons beiden niet makkelijker op maak. Een vriendin heeft weleens rechtsomkeert gemaakt, omdat ze door het uitblijven van mijn coördinaten niet anders kon dan concluderen dat ik onze afspraak was vergeten.

Iets soortgelijks als ik met de auto naar iemand toe ga. Om te voorkomen dat ik tevergeefs word geappt door mijn einddoel, stuur ik vaak een berichtje dat ik nu ga rijden. Nog voor ik de snelweg opdraai, zie ik dat diegene iets terugstuurt. Schuimbekkend hang ik in mijn stoel om te proberen clandestien het bericht te lezen en het er toch nog levend vanaf te brengen. Meestal betreft het slechts een ‘Oké’ of een opgestoken duimpje. Hoe en waar dachten mensen dat ik in staat ben die boodschap tot me te nemen? Daar kan ik me dan de rest van de reis over opvreten.

Je hoeft niet altijd te antwoorden. Zwijgen is ook communicatie. En als je wilt weten of je boodschap is overgekomen, moet je de blauwe vinkjes maar weer instellen.