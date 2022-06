Als je lang genoeg regeert, moet je vanzelf een keer door je eigen rotzooi waden

Vrijdag was er vanwege de vogelgriep weer een ruiming, wat wegmoffeltaal is voor het vergassen van dieren – in dit geval 115 duizend vleeseenden en leghennen. Ze zullen eindigen als diermeel en vet, met z’n 115 duizenden.

Er zitten hallucinante aantallen dieren bij elkaar in stallen, gevolg van superspecialisatie en schaalvergroting, woorden die horen bij de vooruitgang. Net als de begrippen efficiëntie, intensivering, krachtvoer en vooral: internationale vervoerketens, want de land- en tuinbouw is een internationale toestand. Het voer komt van elders, de dieren en producten gaan naar elders. Wat hier blijft liggen is de stikstof.

Dat was tien jaar geleden al een probleem, en dáárvoor ook al. Langdurig is dit vakkundig weggemoffeld – geruimd, zeg maar – door opeenvolgende kabinetten. Er waren waarschuwingen over juridische onhoudbaarheid, over vernietiging van de leefomgeving, over de onmogelijkheid om nog vergunningen te kunnen verlenen voor méér, hoger en verder.

Het antwoord uit Den Haag luidde: vingers in de oren en geitenpaadjes hakken door het stikstofbos. Want het kon heus allemaal: én bouwen, én doorgroeien, én op wonderbaarlijke wijze geen nieuwe stikstofschade aanrichten. Net zoals je én dictators zou kunnen aaien om samen geld te verdienen, én verschoond zou kunnen blijven van de gevolgen van hun onberekenbaarheid. Zo is jarenlang politiek bedreven op de leugen van win-win.

Daar kwam later de angst bij. Want boeren werden boos, en terecht. Jarenlang is ze immers voorgehouden dat ze door kunnen boeren, dat ‘innovaties’ en de vindingrijkheid van de politiek ze zullen vrijwaren van krimp. Totdat de zeepbel knapte, en de trekkers oprukten naar bange politici die met het angstzweet op de bovenlip bogen voor de boereneisen.

Als je lang genoeg regeert, komt er vanzelf een moment waarop je zwemt in de rotzooi die je zelf hebt neergekwakt. Dus staat het vierde kabinet van Mark Rutte nu de gierput leeg te scheppen. Die stroomt over: overheidsdiensten zijn zo uitgewoond dat ze slecht functioneren, Groningers zijn overreden (binnenkort starten de openbare verhoren van een parlementaire enquête), burgers zijn gecriminaliseerd (daar wordt al krachtdadig ingegrepen: discriminerende ambtenaren krijgen ‘normoverdragende gesprekken’).

En nu we tot aan de knieën in de stikstof staan, mag Christianne van der Wal een aanvang maken met de schoonmaak. Dat kun je dapper noemen, én laat: drie jaar nadat de Raad van State de bijl liet vallen, twee jaar nadat Johan Remkes in een advies al opschreef dat niet alles overal kan.

Of we hier de gevolgen zien van laks overheidsbeleid en van pappen en nathouden, vroeg iemand vrijdagmiddag aan de premier. Laks wilde de premier het niet noemen, wel ‘onvermijdelijk’. Je zou ook kunnen zeggen: als je er bij je volle verstand voor hebt gekozen om Henk Bleker op het ministerie van Landbouw neer te zetten in een periode dat het stikstofmonster al de kop had kunnen worden ingedrukt, dan heb je erom gevraagd. (Bleker voert tegenwoordig overigens het boerenprotest aan. Hij is rap getransformeerd: van machtspoliticus op invloedrijke posities in het landsbestuur tot volleerd gedupeerde van de hoge heren in Den Haag.)

Op NPO Radio 1 zei vrijdagochtend een landbouwer dat hij überhaupt niet gelooft dat landbouw een stikstofprobleem veroorzaakt. De presentator maakte, conform NPO-protocollen en Ombudsmancodes, tegenwerpende geluiden en liet voor de zekerheid een professor bevestigen dat dit wel zo is. De boer snoof.