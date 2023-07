Als je het tegengeluid negeert, zal dat zich uiteindelijk tegen je keren

Terwijl koning Willem-Alexander zijn diepgevoelde excuses aanbood voor het slavernijverleden en vergiffenis vroeg voor de rol van zijn familie, werd in Parijs Nahel begraven, de 17-jarige jongen die vier dagen daarvoor tijdens een verkeerscontrole werd doodgeschoten. In beide hoofdsteden vloeiden tranen. In Amsterdam waren het emoties over de erkenning van het leed dat tot slaaf gemaakten en hun nazaten is aangedaan. In Parijs waren het tranen van woede over de discriminatie, racisme en kansenongelijkheid waar migranten dagelijks mee te maken hebben.

Over de auteur

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

Hoewel de emoties in Amsterdam en Parijs afgelopen zaterdag sterk uiteenliepen, staan beide landen voor de uitdaging om groepen mensen die zich gemarginaliseerd voelen reële kansen te bieden in de samenleving. De Verenigde Staten zagen zich geconfronteerd met soortgelijke problemen nadat de rassensegregatie in 1964 formeel was beëindigd. Om zwarte Amerikanen gelijke kansen te bieden werd destijds positieve actie ingevoerd.

De ratio voor de zogenoemde affirmative action was dat, na een lange geschiedenis van systematisch onrecht, alleen het verbieden van discriminatie op basis van ras of geslacht onvoldoende zou zijn om gelijke kansen te creëren voor iedereen. Positieve actie begon met het wegen van ras als factor bij de toelating tot de universiteit. Maar begin jaren zeventig breidde de Republikeinse president Richard Nixon de reikwijdte van positieve actie uit tot beslissingen over de toekenning van overheidsopdrachten, het verstrekken van leningen aan kleine ondernemingen en het aantrekken van overheidspersoneel.

In de Verenigde Staten wordt de toekomstige bestuurlijke elite feitelijk geselecteerd aan de poorten van de bekende universiteiten zoals Harvard, Yale en Stanford. Wie niet tot een van deze universiteiten wordt toegelaten, krijgt feitelijk te horen dat er voor hem geen plek is in de bestuurlijke elite. Positieve actie heeft de deuren naar de bestuurlijke elite geopend voor de achtergestelde groepen in de Amerikaanse samenleving, met name zwarten en latino’s. Of zoals oud-president Barack Obama het zei: dankzij positieve actie hebben Michelle en ik de kans gekregen om te laten zien dat wij erbij horen.

In Frankrijk werd positieve actie lange tijd gezien als een ongewenste aantasting van het ideaal van de republiek: gelijkheid, vrijheid, broederschap. President Macron zei twee jaar geleden dat hij daar verandering in wilde brengen. Macron heeft wel loonsubsidies ingesteld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om jongeren als Nahel in dienst te nemen, maar niets gedaan om ervoor te zorgen dat die jongeren ook uitzicht hebben op toegang tot de zogenoemde Grandes Écoles, de elite-universiteiten van Frankrijk.

Nederlandse universiteiten selecteren nauwelijks aan de poort. Toch is de kloof tussen kinderen met hoog- en laagopgeleide ouders de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. Dat heeft te maken met armoede, te kleine huisvesting, slechte wijken en discriminatie; de segregatie in de samenleving in het algemeen. De documentaireserie Klassen, over twee groepen basisschoolleerlingen in Amsterdam-Noord, laat er geen twijfel over bestaan dat het opleidingsniveau van de ouders een doorslaggevende factor is voor de kansen die kinderen krijgen.

Premier Rutte zei afgelopen december dat de excuses die hij namens de Nederlandse regering aanbood voor het slavernijverleden geen punt waren maar een komma. Premier Macron zei dat hij zijn land wilde verenigen. Maar discriminatie en sociale uitsluiting zijn een veelkoppig monster. Als Rutte en Macron hun eigen woorden serieus nemen, is positieve actie – niet alleen op scholen en universiteiten maar ook op de werkplek, bij hypotheken, leningen aan kleine bedrijven, en het toekennen van overheidsopdrachten – onontbeerlijk.

Vorige week hebben de conservatieve rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof een streep gezet door het gebruik van ras of etniciteit als factor bij de toelating tot universiteiten. ‘Een geweldige dag voor het land’, reageerde ex-president Donald Trump, die drie van de zes conservatieve rechters heeft benoemd.

Hassan Bahara schreef dat de woorden van koning Willem-Alexander zaterdag om het hart open te stellen voor de mensen die het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden overdreven vinden ‘bleven steken als kiezelstenen in een schoen’. Maar de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof laat zien dat als je het tegengeluid negeert, zich dat uiteindelijk tegen je keert.