Als je enig besef wil hebben van wat je in handen hebt, mag je niet bezuinigen op ontspanning

Het regende, eindelijk.

De gordijnen bolden op langs de open tuindeuren, maar de hitte van de dagen ervoor liet zich niet zomaar verjagen. Ik keek op de thermostaat: nog altijd 26 graden. In de tuin, waar het speelgoed in het gras slingerde, kwam de boel zienderogen tot leven. Eén van de meisjes kwam uit de keuken met een glas water, de ander maakte een puzzel aan tafel. Frida sliep boven, de poes lag beneden in de box, ik hing de derde vakantiewas over het rek en vroeg me af of dit is waar je naar terugverlangt als je tachtig bent.

Na Turkije hadden we er nog een vakantie achteraan geplakt, een week in Arnhem en nog één in het boshuisje van aardige mensen. We hadden gefietst en gezwommen, wespen verjaagd en paarden geaaid, we hadden ons verveeld en gehakketakt, de middelste was in de brandnetels gevallen en de oudste bibberend uit de oorlogssimulator in het Airborne Museum gekomen en voor de zoveelste keer constateerden we dat op vakantie gaan met kleine kinderen hard werken is, maar op de beste avonden kwam Sinatra uit de speakers en belandden spaghettislierten tussen de kieren van de veranda terwijl op de achtergrond geplons was te horen, vrolijk en zonder één onvertogen woord, want alleen na bedtijd spelen kinderen in vrome harmonie. Wanneer we ze eindelijk in bed hadden gelegd, met rimpelvingers en de geur van zonnebrandcrème nog in de haren, aten we chips en dronken we wijn, net zolang tot we de wijzerplaten nog wel zagen, maar de wijzers niet meer.

En Frida, die had gebloeid.

Ik wist het wel, hoe zonlicht en aandacht als Pokon op kinderzieltjes werken, maar nu ik er met mijn neus bovenop stond was het zo concreet dat het bijna theatraal werd. Voor vertrek was ze uit haar doen geweest, chagrijnig van het wel willen maar nog niet kunnen, zo veel te zeggen en niet kunnen praten, maar één dag in Arnhem en daar stond ze, wiebelig maar los. Ik zag het gebeuren, die trotse snuit, de opwindende macht iets zélf te kunnen doen. Op de filmpjes die ik ervan maakte hoorde ik ons joelen, haar opzwepen tot meer, tot eerste stappen, misschien wel eerste woorden, en ik wist dat het niet lang meer zou duren.

We ontdekten nog meer.

Het belang van bomen, 30 graden in de stad betekent 28 in het bos, we sliepen zoals we dat thuis niet kunnen tijdens een hittegolf.

Dat Better Call Saul de beste serie aller tijden is.

Dat hoe hard je ook werkt, je nooit mag bezuinigen op ontspanning, niet als je enig besef wil hebben van wat je in handen hebt. Eenmaal terug, toen het leven terugkeerde naar herkenbare afmetingen, keek ik tien keer per dag naar de screensaver op mijn telefoon, een foto van Frida en haar vader op een bankje onder een enorme Veluwse eik, twee figuren in de verte, zwaaiend, en elke keer was het net zo goed een herinnering aan dat moment als een stomp in mijn maag.

‘Wat eten we vanavond?’

Ik hing nog een romper op (ineens te klein) en even later, in de miezer op weg naar de supermarkt, dacht ik aan de laatste dag van de vakantie, toen we kasteel Doorwerth hadden bezocht. Op de middeleeuwse binnenplaats, 32 graden in de schaduw, met stof op haar knieën en kiezels in haar hand, had Frida haar armen naar me uitgestoken en ineens, luid en duidelijk, gezegd wat ze al veel langer wilde zeggen, maar haar hier pas lukte: ‘Mama.’

Theatraal ja, als het geen liefde was.