Protestbord tegen de wolf op een veld nabij Apeldoorn. Beeld ANP

Wolf in wolfskleren

In Wapse deed een wolf zich tegoed aan de schapen van een schapenboer. Toen de boer het dier met een hooivork en een schep wilde verjagen, heeft de wolf de boer gebeten. De wolf is vervolgens doodgeschoten. Volgens Faunabescherming was er, als er gekeken wordt naar de rol van de boer, ‘geen sprake van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf’. Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt, aldus Faunabescherming.

Laat die schapenboer deze les ter harte nemen. Als er weer een wolf komt om zich aan zijn schapen te vergrijpen, kan hij overwegen ook zijn kippen aan te bieden. Wellicht zal het beestje zich dan meer op zijn gemak voelen en de schapenboer ongemoeid laten.

IJnze Burger, Zoetermeer

Bezem

Als je een wolf wilt verjagen, dan doe je dat niet met een schep of riek, maar met een harde bezem - eentje met van de rode kunststof draden. Die houdt je tussen jou en de wolf in. Op het moment dat de wolf naar voren kom, duw je onmiddellijk die bezem zijn snuit in. Effect verzekerd.

Dat is al minstens tweehonderd jaar bekend.

Floris Duijfjes, Dordrecht

Alternatieve waarheid

Volgens Niko Koffeman zou de wolf in de afgelopen 75 jaar slechts 17 slachtoffers hebben gemaakt in de Verenigde Staten, Europa en Rusland. Dat zou voornamelijk te wijten zijn aan hondsdolheid en het voorval in Wapse zou bovendien het enige recente voorbeeld zijn van een mogelijke aanval.

Natuur- en dierenvriend? Prima, maar niet als je je bedient van een zelf gecreëerde of klakkeloos van onbetrouwbare lieden overgenomen alternatieve waarheid. Binnen een paar seconden vind ik op internet een bron die wereldwijd over de periode 1948-2023 een precieze (maar wat ze zelf eerlijk vermelden, nog onvolledige) documentatie geeft van zeker 588 slachtoffers.

Martin Nieboer, Groningen

Geslacht (1)

DNA-onderzoek om het geslacht van de wolf te onderzoeken? Een uitwendig onderzoek op de sectietafel is misschien een iets simpelere methode, tenzij de wolf met een tank aan flarden is geschoten.

Erik Jan Tjalsma, dierenarts, Emmeloord

Geslacht (2)

Bij het artikel over de Wapser wolf staat in een kader dat de Universiteit Utrecht, middels DNA-onderzoek, het geslacht van de wolf zal vaststellen. Ik heb een tip: bij mannelijke wolven is tussen de achterpoten een duidelijk zichtbaar huidzakje te vinden met daarin twee eivormige organen, die testikels worden genoemd. Op de buik van een mannetje is een buisvormige verdikking te vinden waarin zich de zogenaamde penis bevindt. Bij vrouwtjes ontbreken deze organen.

Maria Rademaker, Leiden