Als je deadlines serieus neemt, stap je niet af bij de eerste tegenwind

In een benauwd B&B in Lotharingen aten we quiche en keken toe hoe Daniel en Arianna, een ander stel op de fiets, zwijgend zilvervliesrijst kookten.

Ze woonden in Noord-Italië, aan de Po.

‘Wauw’, zei ik, want het liefst wil ik ook aan een rivier wonen, een paar keer per dag voor mijn raam gaan staan, ongezien een hand opsteken naar een passerende binnenschipper en dan weer aan de slag, houthakken of zo. Maar ik woon niet aan een rivier, en dat is misschien maar beter, want anders zou ik me voortdurend te sappel maken. Over de vraag of het geklots tegen de kade al verontrustend klinkt, dan wel of van de hele rivier niets anders overblijft dan een droge bedding. Ik zou verlamd voor dat raam staan, slechts in gedachten redderend met zandzakken of tuinsproeiers.

Arianna schudde haar hoofd. ‘Volg je het nieuws? Je weet toch dat er haast geen water meer in de Po staat?’ Bij de koffie vertelde ze dat ze al jaren onderweg waren, zij, Daniel en Zola, hun hond. Dat ze bezig waren met hun gps-systeem een fiets te tekenen dwars over de kaart van Europa, bij wijze van stil pleidooi tegen overvloedig autogebruik.

‘Mooi’, zei ik, toen ze naar bed waren, ‘maar zoiets komt natuurlijk nooit af.’

In het zakkende water van rivieren van vandaag spiegelen zich de rampen van morgen, en die van gisteren. Na een zomer vol angstaanjagende en dodelijke overstromingen volgde dit jaar een stroom berichten over een onbevaarbare Rijn, een uitgedroogde bron van de Theems en Donaucruises die per vliegtuig worden voltooid. Van gletsjers die een deel van die rivieren van water voorzien, is over een tijdje ook niets meer over, zo bleek uit Zwitsers onderzoek. Ook buiten Europa is het mis: ik zag foto’s van waar eerst de Yangtze stroomde, en de Volkskrant schreef over het totale droogvallen van de Tigris en de Eufraat, mogelijk rond 2040.

De krant vult zich met klimaatrampen, die van vandaag en die van morgen. Om nog iets aan die van overmorgen te kunnen doen, worden grote afspraken en harde deadlines voorgesteld. Sommige liggen zo ver in de toekomst, dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat de dag van de deadline ooit zal aanbreken. In de stad waar ik woon, wordt al jaren elk opgebroken stuk straat, elke sloop, elk nieuwbouwproject opgeluisterd met banners met de slogan ‘CU2030’. Dat klinkt al die tijd al zo ver weg dat je die werkzaamheden langzaam gaat beschouwen als een nooit eindigend kunstproject, een lokale Sagrada Família. Maar: ooit is het zover, ooit is het 2030, en dan is plots alles af. Behalve als het aan Wopke Hoekstra ligt, dan mag het ook later. Zo’n jaartal is, om met Gert-Jan Segers te spreken, de crux niet.

Alleen: zo’n jaartal is nou net wél de crux. Wie morrelt aan de deadline, morrelt aan de afspraak.

Terug van vakantie vond ik een krantenartikel in mijn mail. Ik zag Arianna, Daniel en Zola. Uitgeput, uitgefietst. Ze hadden hun wonderlijke trip tot een goed einde gebracht. Als om te laten zien dat je verdraaid weinig hoeft te doen om de tijd te laten verstrijken, maar als je in die tijd echt iets voor elkaar wilt proberen te krijgen, kun je je geen opportunisme veroorloven. Dan neem je je deadlines serieus en stap je niet af bij de eerste tegenwind.