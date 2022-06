Als je als Afghaan had getolkt voor de Nederlanders had je pech

Toen er nog ontsteltenis heerste over de onelegante manier waarop de Nederlandse regering Afghanen, die voor haar hadden gewerkt, na de val van Kabul had achtergelaten als prooi voor de Taliban, verzuchtte Sara de Jong in het parlement dat ze ‘zeer uitkijkt naar de evaluatie, straks’. Het waren haar concluderende woorden na een indringend betoog, afgelopen augustus.

Aan verbijsterde Kamerleden had ze die dag verteld over Afghaanse tolken die haar in paniek hadden geappt dat ze geen contact konden krijgen met hun Nederlandse opdrachtgevers, omdat die halsoverkop waren vertrokken. Over hulpkreten uit Kabul die in Den Haag door de spamfolder van het ministerie in Den Haag waren verzwolgen. Over incomplete lijsten op Nederlandse ministeries met contactgegevens van hun Afghaanse flexpersoneel; ambtenaren gingen háár vragen of ze namen en nummers had.

De Jong is universitair docent politicologie aan de Universiteit van York en specialist in migratiekwesties. Ze heeft zich vastgebeten in de grote terugtrekking uit Afghanistan. Vanaf het moment dat het Westen besloot om na twintig jaar de boel daar voor gesloten te verklaren, tot de nogal rommelige vlucht uit Kabul en de lange, lange nasleep daarvan.

De officiële evaluatie van een commissie laat nog tot mei volgend jaar op zich wachten, want als ze in Den Haag eenmaal aan het onderzoeken zijn geslagen, doen ze dat graag uiterst zorgvuldig. Sara de Jong publiceerde woensdag alvast haar eigen evaluatie. Met een collega-onderzoeker maakte ze een grondige – je kunt zeggen: zorgvuldige – vergelijking tussen acht Navo-landen die zich daar tegelijkertijd uit de voeten maakten, soms met en soms zonder medeneming van de Afghanen aan wie ze schatplichtig zijn.

De voornaamste conclusie: het was een ratjetoe van ongelijke behandeling, elk land volgde eigen procedures, van afstemming binnen de Navo-missie was geen sprake. Als je als Afghaan voor de buitenlanders had getolkt, gekookt of gegidst, kon je het ‘geluk’ hebben dat dit voor de Amerikanen was geweest; dan mocht je zonder veel dralen mee. Of voor de Canadezen; die deden niet moeilijk over familieleden. Of voor de Britten, die ‘hun’ Afghanen onthaalden met de campagne A warm welcome.

Je kon ook de pech hebben dat je voor de Nederlanders had gewerkt. Dan moest je je zaak met meer kracht bepleiten, of was het vliegtuig al weg, of mocht je alleen mee als je inwonende familieleden achterliet – berucht is de instructie vanuit Den Haag dat er drie evacuatiekandidaten moesten worden gekozen uit een lijst.

Aan Nu.nl legt De Jong uit dat ‘de Nederlandse regering uitging van wantrouwen tegen Afghanen’. Dat is een houding die ons bekend voorkomt. De Jong zegt meer behartigenswaardigs: dat de Kamer nette tabellen ontvangt, dat het lijkt alsof alles keurig verloopt, maar dat er nog een hoop Afghanen vastzitten die volgens de regels recht hebben op evacuatie, maar dat niet meer kunnen aantonen.

De Jong rept van ‘een erezaak’. Dat is het beslist. Fatsoenlijke omgang met Afghaans personeel is ook een lakmoesproef: Nederland wil klaarblijkelijk meedoen in de wereld en bijdragen aan interventies, maar kan en wil het de gevolgen daarvan dragen, ook als die humanitair van aard zijn?

Ondertussen moeten vrouwen in Afghanistan buitenshuis weer een boerka dragen en verkennen de Chinezen er uiterst voorzichtig de mogelijkheden; lees vooral de prachtreportages van Rob Vreeken die er voor de Volkskrant geregeld gaat kijken. Alsof die twintig jaar westerse aanwezigheid zijn uitgegumd.