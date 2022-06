Ik blijk een voorliefde te hebben voor een zeer specifiek filmgenre: getergde kunstenaars op een Europees eiland in de zomer, met liefde. Dat komt natuurlijk doordat het bijna bouquetreeks is, maar net niet, want dit soort films vallen onder ‘arthouse’ – omdat er soms een minuut in gezwegen wordt, of omdat er shots van enorme, stenen pilaren op een Zweeds strand in zitten, en omdat de personages kunstenaars zijn, en niet, bijvoorbeeld ‘een arrogante Italiaan die zijn erfenis wil veiligstellen’ (uit de recent verschenen bouqetreeks Betoverende nacht).

Als ik in de filmladder iets zie over een eiland en een kunstenaar, wil ik meteen naar die film, zo plat ben ik. Eerder zag ik A Bigger Splash (getergde eilandvakantie van een beroemde rockster), Marianne and Leonard (een wereldberoemde zanger met zijn getergde vrouw op een Grieks eiland), Call Me by Your Name (knappe, getergde, schrijvende mensen in een Italiaans landhuis, oké, geen eiland, maar bijna). En nu Bergmans Island: schrijversstel (zij is getergd, hij niet) gaat in schrijversretraite in het huis van Ingmar Bergman, op het eiland Fårö. Bijna een overdosis.

De film bevat alle verplichte elementen van deze bouquetverhalen voor snobs: veel shots van rotsen, hoofdpersonen op perfecte fietsen, vervallen zomerhuizen. Maar ergens bekroop me, misschien omdat ik toevallig zelf schrijver ben, een gevoel van extreme ergernis over hoe het beroep van schrijver werd verbeeld.

De twee schrijvers gaan aan het werk: hij in het huis, zij in de witte molen aan de overkant, zodat ze door het raam naar elkaar kunnen kijken tijdens het creatieve proces. Dit lijkt me iets wat geen enkel schrijvend stel ooit zou doen. Verder typen ze nooit op de knalnieuwe MacBooks die ze hebben meegenomen, maar schrijven ze met vulpen in schriften. Ze hebben ook etuis bij zich met nog meer pennen; het is de natte droom van elke kantoorboekhandelfetisjist, en wie is dat niet? Maar geen enkele schrijver zit de hele dag te grasduinen in een etui.

Na een paar minuten op het eiland komt de man tot een klaarblijkelijk fantastisch idee, want zijn vrouw leest de aantekeningen in zijn schrift met grote afgunst (als kijker zie je alleen maar tussen veel onleesbaar gekriebel ineens heel groot het woord SYNTAX staan, dus het moet iets heel diepzinnigs zijn). De vrouw, die een dag of drie met een fotogeniek writer’s block kampt, verzint daarna een aardig verhaal, dat de rest van de film vormt. Een raamvertelling: dát kennen ze bij de bouquetreeks niet!

Het is allemaal niet verstandig. In het reclameblok dat aan de film voorafging, zat een spotje van een uitzendbureau waar werkgevers bij werknemers solliciteren, omdat er zoveel vacatures zijn. Het is niet de bedoeling dat legioenen mensen door dit soort films denken dat ze schrijver willen worden.