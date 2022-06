Als ik foto’s van de Russische minister Lavrov zie, komt onafwendbaar het woord karpatenkop bij mij op

Je mag nooit, ik weet het, op iemands uiterlijk afgaan, maar telkens als ik beelden zie van Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, lopen mij de rillingen over de rug. Poetin is erg, maar Lavrov is erger. Die Russische ambassadeur Vassily Nebenzia, die bij de VN is weggelopen omdat hem de waarheid werd gezegd, is ook erg, maar Lavrov is nog veel erger. Het ijzingwekkende hoofd van iemand die altijd uit zijn humeur is. Ik snap de buurlanden van Servië wel dat zij het luchtruim zullen sluiten als Lavrov er doorheen wil vliegen om de Servische president Vucic te bezoeken. Naast zo’n vent wil je niet graag zitten, laat staan dat je hem van boven op je neer wilt laten kijken.

Als Lavrov van Moskou naar Belgrado wil vliegen, zou hij de Karpaten kunnen passeren, een woest gebergte dat van Tsjechië en Slowakije, via Polen, Oekraïne en Hongarije naar het zuiden loopt. Schijnt Dracula niet ergens te wonen in de Transsylvanische Karpaten, diep in Roemenië? Ik bedoel maar. De Karpaten vormen geen volk, maar zijn meer de uitdrukking van een onaangenaam en gevaarlijk landschap, waar bloedzuigende vleermuizen rondfladderen en waar moorddadige beren uit hun holen komen omdat zij een verdwaald vrouwspersoon hebben geroken. Dat is ook het woord dat telkens onafwendbaar bij mij opkomt als ik foto’s van Lavrov zie: karpatenkop.

Er is geen ontkomen aan: de huidige Russische regering zit vol mannen met karpatenkoppen, maar wat is eigenlijk een karpatenkop? De Van Dale spreekt van een ‘gezicht waaruit aan onverzettelijkheid gepaarde domheid spreekt’. Koppig en bot, een gevaarlijke combinatie. Een karpatenkop vertoont altijd de emotie van chagrijnigheid. Er zit ook veel nare dreiging in. Als je niet meegaat in wat ik zeg, zal het je bezuren. Dreigementen in talloze gradaties. De Russische karpatenkoppen zijn al snel met de zwaarste begonnen: anders gooien wij een atoombom. Daar weer overheen gaan, is lastig.

De taalkundige Ewoud Sanders meent dat het scheldwoord ‘karpatenkop’ is bedacht door de grafoloog Karl Polak, wiens voornaam was afgeleid van Karl Liebknecht en die zijn achternaam veranderde in Van Polen, omdat het zo minder Joods klonk. Werken deed hij weinig, want elke inspanning bevorderde slechts het kapitalisme. Hij stierf met zijn vrouw in 1992. Volgens de historicus Richter Roegholt is Gerard van het Reve in de jaren vijftig bevriend geraakt met Karl Polak. Vermoedelijk heeft Gerard toen het woord karpatenkop gemunt.

Maar in zijn handen veranderde karpatenkop in een scheldwoord voor communisten in het algemeen en voor de leden van de CPN in het bijzonder. In Reves prachtverhaal Haringgraten wordt over een CPN-bons gezegd: ‘Jij, karpatenkop, dacht ik. Jij kan het misschien niet eens helpen, maar jouw leer is een dwaalleer. Hij is vals. Het zijn leugens. Het is een valse leer.’ Met karpatenkop doelde Van het Reve op communisten als Paul de Groot (eveneens altijd chagrijnig), Theun de Vries, Marcus Bakker en Henk Gortzak. Ook Henks zoon, Wouter Gortzak, schijnt hij er voor uitgemaakt te hebben. Soms ontsprong zelfs een keurige sociaal-democraat de dans niet. Zo schreef hij over Herman Wigbold: ‘Karpatenkop Herman W., die mij, met zijn roosbesneeuwde koro koro hoofd bij zijn verschijning, op de Verrekijk schier ondraaglijke jeuk op mijn kruin bezorgt.’

Met de ineenstorting van het communisme had ook de karpatenkop zijn beste tijd gehad. In 2014 leek het woord nog even een revival te beleven, toen de PVV’er Dion Graus het gebruikte en daarvoor van de toenmalige Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg een standje kreeg. Niettemin leek het lot van karpatenkop beslecht. Het Russische wapengekletter in Oekraïne heeft hem echter weer tot leven gebracht als de slang die bij het horen van een fluit oprijst uit de rieten mand.

Dankzij de Russische regering, die voor een niet onaanzienlijk deel uit oud-KGB’ers bestaat, staat er niets meer in de weg voor een glorieuze comeback van de karpatenkop. Pieter Waterdrinker vertelde dat Lavrov een ontwikkelde man is die zijn talen spreekt, een roker bovendien die hem tevens drank-technisch flink kan raken. Maar je ziet wat oorlog met iemand doet, die erin wordt gerommeld en vervolgens alles moet verdedigen. Er kan geen lachje meer vanaf en elke relativering gaat verloren, alleen koppig liegen lukt nog wel. Ondertussen sterven duizenden onschuldigen, wat je moet goed praten met: ‘Dat het onze schuld is, is eigenlijk jullie schuld.’

Eigenlijk jammer dat Servische buurlanden het luchtruim hebben gesloten. Ik moet denken aan Roman Protasevitsj, de door Belarus uit een onderschept vliegtuig werd gehaald en nu in de gevangenis zit. Dat hadden ze ook met Lavrov kunnen doen. Maar Protasevitsj is een journalist. Lavrov is een karpatenkop en bij zo iemand flik je dat niet.