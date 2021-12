Als ik even niet oplet, zit er een collageen-abo van 60 piek per maand in mijn mandje

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: de collageencampagne.

Strikt genomen duurt verhuizen maar een dag, maar de kaasschaaf en de staafmixer zitten in een doos, dus eet je toch zomaar een maand uit piepschuimen bakjes. Om mijn binnenste eens te vertroetelen, kocht ik zo’n sapje bij de Appie. Het heette Moment voor Jezelf, en ik zag ineens dat er naast wortel en gember ook collageen in zat. Ach ja, dacht ik, dat spul dat de huid stut, de spiraal van het matras dat mettertijd inzakt tot het gedeukt en geradbraakt over je gebeente hangt. Logisch, als je je verheenenweerd voelt, neem je méér collageen, ja toch?

Met huidproducten is het net als met etenshypes: elk jaar bestormt een ander stofje de doucheplankjes en daarna de doucheputjes. Zo is collageen in drankjes, pillen, poeders en injecties de opvolger van antioxidanten en retinol, zoals kimchi de opvolger was van hummus en wasabimayo.

Omdat het internet sneller aanvoelt dat ik me wat verlept voel dan ik het zelf in de spiegel kan constateren, en dat direct vertaalt in een golf gepersonaliseerde advertenties, zie ik al maandenlang influencers langskomen die stralen als My Little Pony’s en dat danken aan hun dagelijkse kostbare kopje collageen. Renate Gerschtanowitz, Kim Kötter en Jetteke van Lexmond (de maanzus die we nog kennen van de nep-edelstenen) zijn allemaal ambassadeurs van Oslo Skin Labs. Patricia Paay heeft haar eigen collageenpillen op de markt gebracht en Babette van Veen en Leco van de Lecolook zweren bij RevitalTrax-collageen. Allemaal mogen ze in advertorials door de hele leesmap vertellen over hun beautyroutine.

Het is een beetje laaghangend fruit voor columnisten eigenlijk, bijklussende BN’ers, met hun opbeurende shambaladruppels en helende stenen, maar ook dat moet geplukt. Het vlees is zwak en de gepersonaliseerde advertenties zijn sterk, als ik even niet oplet zit er ook bij mij onder het credo ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ een collageenabo van 60 piek per maand in het mandje. Van Veen zegt dat ze er ‘best wel tevreden over is’, ik bedoel maar.

Het is een niche-hobby van me, het close-readen van gesponsorde posts, en je wordt er zelden wijzer van: de influencer begint altijd met een persoonlijk introzinnetje, slaat dan de wankele brug naar het product, vertelt ‘eerst skeptisch’ te zijn geweest en dat ze het product uiteraard supermegavrijblijvend mocht uitproberen, dan komen de even wervelende als onmeetbare resultaten, waarop ze ons een kortingscode gunt.

Wat ik veel leesbaarder vond: het ‘wetenschappelijk bewijs’ waarmee collageendrinkers schermen, is volgens veel dermatologen weinig specifiek en dun als seniorenhuid, en veelal betaald door producenten van de inmiddels uit z’n strakke vel barstende markt voor collageen. Collageen smeren heeft hoe dan ook geen zin, zeggen zij (het grensbeleid van de huid is strenger dan dat van Polen), en over collageen drinken vond ik een aardig filmpje van een dokter die nog maar eens uitlegde dat het maag-darmstelsel erop is gemaakt om dingen af te breken – gelukkig maar – om ze door de darmwand te laten passeren.

Collageen drinken om er jonger uit te zien is kortom zoiets als een liter Euro 95 over je achterbank gieten om de auto langer te laten rijden. Om je collageenniveau op peil te houden, kun je overwegen uit de zon te blijven, al geeft overbelichting wel het meest rimpelloze effect op foto’s. Zou je collageen willen drinken voor het geval het wat doet, dan zit het ook in bouillon. Dat wordt gemaakt van spotgoedkoop slachtafval, net als de collageenpoeders en crèmes trouwens. Hou eventueel ook helende stenen tegen de borst bij het drinken, want de kracht van het geloof is bij dit soort zaken essentieel.