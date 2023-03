In de trein terug vanuit Parijs zit een paar stoelen voor ons een Nederlands gezin. De vader en moeder zijn van onze leeftijd. Hij is kaal met een stoppelbaardje van een paar dagen, zij is lang en blond en heeft felblauwe ogen. Allebei zijn ze slank en knap, net als hun twee blonde kinderen. Als de trein Gare du Nord uitrijdt krijgen de kinderen een wortel. Vervolgens hoor ik de moeder vragen of ze hun kikkererwten wel hebben opgegeten. Omdat ik daarna mijn oordopjes in heb weet ik verder niet wat er gezegd wordt. Maar als ik een kwartier later weer opkijk zie ik de moeder een komkommer eten, zo uit het vuistje. Zelf zou ik niet zo snel een hele komkommer eten, zeker niet zo uit het vuistje. Maar goed, à chacun son goût.

Nee, wat me opvalt is de verpakking van de komkommer. Die zit in doorzichtige folie met daarop een afbeelding van een groen blaadje met daarin, in witte letters, het woordje bio. Met andere woorden: het biologisch-logo van Albert Heijn. Met meer andere woorden: deze komkommer is gekocht bij Albert Heijn, in Nederland. Maar wordt pas nu opgegeten, onderweg terug naar Nederland. Dat betekent dat de komkommer in Nederland in een tas is gestopt, waarschijnlijk met de bedoeling die in de trein richting Parijs op te eten. Dat geplande opeten is niet gebeurd en dus heeft de komkommer nog minstens twee dagen (ervan uitgaande dat je met een heel gezin niet voor één nachtje heen en weer reist naar Parijs) maar wellicht nog veel langer in die tas gezeten, gewacht tot hij eindelijk aan de beurt was. Deze komkommer beklom misschien wel de Eiffeltoren, zag het graf van Napoleon, maakte een rondvaart op de Seine en moest steeds weer machteloos toekijken hoe de hand die in de tas graaide niet hem, maar een croissant greep. Of nog erger: een pain au chocolat. En pas nu, terug in de trein naar Nederland, nu Parijs in de verte verdwijnt en het leven weer zijn normale, grijze vormen aan begint te nemen en de wortels en kikkererwten op zijn, nu pas is het zijn beurt.

Ik staar naar buiten. Het Franse platteland raast aan me voorbij. De afgelopen dagen zagen we Kandinsky, Picasso en Matisse in het Centre Pompidou, aten we croissants in de zon, liepen gearmd langs de Notre Dame alsof we er elke dag liepen, beklommen de trappen van Montmartre, dronken wijn in een café zonder verwarming, aanschouwden de schoenen van Serge Gainsbourg, stonden op armlengte van de Venus van Milo, lachten om de chagrijnige modellen in Le Marais en zagen een (weliswaar antieke) gebruikte toiletpot in een etalage staan.

Maar het enige waar ik aan kan denken is die komkommer.