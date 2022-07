Als ik een gelovige zou zijn, zou ik zeggen: God moet wel bestaan, omdat alles zo absurd is

Het is zomer, het is heet, het is vakantie, de mussen vallen van het dak en loom liggend in uw strandstoel, met uitzicht op zee en bij ondergaande zon, met bloody mary in de hand en met een leeg hoofd van het nietsdoen, doemt daar plotseling de vraag op: bestaat God?

Zo gaat dat in het leven van de moderne mens.

Daarom is ook de Volkskrant een serie begonnen over ‘grote eigenlijk niet te beantwoorden vragen van lezers’. Let op het woordje: eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel raar woordje. Volgens de Van Dale zou het, als bijwoord gebruikt, zoiets betekenen als ‘welbeschouwd’, maar ik denk dat het hier wat anders uitdrukt. Vragen die eigenlijk niet te beantwoorden zijn, laten een heel klein gaatje open dat ergens misschien toch nog een antwoord is. De filosoof Ludwig Wittgenstein, ooit in de mode, was veel stelliger. Hij vond vragen zonder antwoord zinloze vragen. Is blauw mooier dan rood? Heeft de hel de vorm van een Edammerkaas? Bestaat God? Enzovoort. Wittgenstein had het woordje ‘eigenlijk’ niet nodig.

In deze krant heeft mijn favoriete schrijver Maarten Keulemans zich gewaagd aan de vragen: bestaat God en is er een hemel? Hij zocht naar antwoorden vanuit de wetenschappelijke hoek, wat natuurlijk prijzenswaardig is. De onderzoekers die hij ernaar vroeg, moesten al snel beamen dat er geen sluitend godsbewijs bestaat. Sommigen willen slechts aantonen dat je bij het doorgronden van de werkelijkheid een soort godsbegrip nodig hebt, zo begrijp ik het. Dat werd in ouderwetse tijden het kosmologisch bewijs genoemd. Zonder een maker is de wereld ondenkbaar, maar aan bewijzen doet de theologie niet meer.

Weliswaar lees je af en toe nog dat iemand aan de VU een nieuw godsbewijs heeft uitgedokterd, maar die zoektocht lijkt over zijn hoogtepunt heen. Eigenlijk jammer. De Nederlandse filosoof Herman Philipse heeft over het waarom daarvan een mooi boek geschreven: God in the Age of Science? Hij is als auteur erg serieus en droog, en daarom ook humoristisch. Een wereld ging voor mij open toen ik hem een keer hoorde zeggen dat christenen eigenlijk atheïsten zijn, omdat zij slechts in één God geloven, maar tegelijkertijd in een heleboel andere goden niet.

Ook Maarten Keulemans is soms erg grappig. Zo beschrijft hij het experiment met de Heilige Helm, dat werd uitgevoerd door de psychologen Michiel van Elk en David Maij. Proefpersonen kregen een speciale helm opgezet die spirituele ervaringen zou genereren. Zij wisten niet dat de helm een gewone brommerhelm was, versierd met wat wetenschappelijk ogende draadjes en zendertjes.

En dan maar wachten tot er iets zou gebeuren.

Bij zo’n 80 procent van de proefpersonen gebeurde inderdaad helemaal niets, maar bij de rest ‘ging het helemaal los’. Die kregen visoenen, traden uit hun lichaam, of herbeleefden ervaringen uit hun verleden. Dat deed mij onweerstaanbaar denken aan de gemene grap die de schaker Hein Donner eens heeft uitgehaald met Simon Vinkenoog. Zo rond 1960 deden zij mee aan de lsd-experimenten, die waren georganiseerd door de psycholoog Johan Barendregt. Na afloop van een sessie was Vinkenoog wildenthousiast. Hij was opnieuw geboren en wist nog precies hoe hij uit de baarmoeder was gekropen. Waarop Donner zei: ‘Simon, hoe kan dat nou? Jij zat toch in de controlegroep.’

Overigens wijs ik in dit verband graag op Bessel van der Kolk, de laatste Zomergast van dit nog uit te zenden seizoen. Amerikaans-Nederlands psychiater, psycholoog, bestsellerauteur en wat niet al, maar voor mij vooral een kwakzalver op het gebied van de hervonden herinneringen. Benieuwd hoe kritisch Janine Abbring hem gaat ondervragen.

God is een afbeelding van wat in ons brein gebeurt, dat is ook een van de opvattingen. Niet top-down, maar down-top. Een lezer van deze krant citeerde al de uitspraak van de ongelovige theoloog Harry Kuitert, die tegen het eind heeft gezegd: ‘Alle spreken van boven komt van beneden.’ Ach, daar bestaan natuurlijk vele variaties op. Xenophanes schijnt al zo’n 500 v. Christus zoiets gezegd te hebben als: hadden de paarden een God, dan zag hun God eruit als een paard.

Dat God niet goed is, zie je maar weer eens gebeuren in Oekraïne. Als ik een gelovige zou zijn, of zelfs een monnik, dan hield ik mij aan het quia-absurdum-argument. God moet wel bestaan, omdat alles zo absurd is. Een wezen zoals wij zou zoiets krankzinnigs als het heelal niet eens kunnen bedenken, om van de hoofdluis maar helemaal te zwijgen.

Dit heb ik bij mijzelve overdacht, op vakantie, aan het strand, in de hitte, loom liggend in mijn strandstoel, terwijl de mussen van het dak vallen en de zon zachtjes wegzinkt in de rimpelloze zee. Fijn dat er vragen zijn zonder antwoord.