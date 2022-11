Als iedereen streeft naar minder buitenlandse studenten, waarom lukt het dan niet het rempedaal te vinden?

Een overzichtelijk en alom erkend probleem als het overschot aan buitenlandse studenten – dat zou iemand als Robbert Dijkgraaf toch moeten kunnen oplossen.

Het is snel gegaan met de buitenlandse studenten in Nederland. Begin deze eeuw nog maakten de verantwoordelijken op het Binnenhof en op de hogescholen en universiteiten zich vooral zorgen over de vraag of Nederlandse hoger onderwijs toegankelijk genoeg was voor anderstaligen. De invoering van het bachelor-mastersysteem op alle universiteiten en hogescholen in 29 Europese landen, maakte de weg vrij voor buitenlandse studenten. Dienstdoend onderwijsminister Loek Hermans was overtuigd: ‘Nederland moet uitkijken dat het de boot niet mist.’ Ook zijn opvolger, Maria van der Hoeven, zag louter voordelen. De inkomende ‘buitenlandse toppers’ zouden in haar ogen eindelijk de ‘Nederlandse zesjescultuur’ ondergraven: ijverige en leerzuchtige buitenlanders konden hun Nederlandse medeleerlingen mooi meetrekken omhoog.

Al die verwachtingen delven het onderspit nu de andere kant van de medaille zichtbaar wordt: de overbevolking op de universiteiten, de hogescholen én in de binnensteden. De instellingen hebben zich zo enthousiast gestort op de lucratieve markt van de buitenlanders – vooral studenten van buiten de EU leveren veel op – dat er verdringingseffecten optreden. Vorig collegejaar stonden 115 duizend internationale studenten ingeschreven in het hoger onderwijs, 3,5 keer zoveel als vijftien jaar geleden.

De bijkomende problemen worden zo langzamerhand vrij algemeen erkend: de overbezetting draagt bij aan de verlaging van de kwaliteit van het onderwijs, er zijn opleidingen waar de toestroom uit het buitenland inmiddels de studiekeuze van Nederlandse schoolverlaters belemmert, aan het begin van dit schooljaar was er een tekort van bijna 27 duizend studentenkamers en de totale verengelsing van het hoger onderwijs ondermijnt de beheersing van het Nederlands door te veel Nederlandse studenten.

Maar nu het wonderlijke deel van het verhaal: hoewel deze diagnose door het kabinet, de Tweede Kamer, gemeenten, universiteiten en hogescholen zelf al geruime tijd wordt gedeeld, lukt het maar niet om het rempedaal te vinden. Het aantal buitenlandse studenten dat ingeschreven staat aan een Nederlandse universiteit is dit collegejaar opnieuw met 7 procent toegenomen.

Dat is lastig te begrijpen. De Europese regels van vrij verkeer van mensen maken het lastig om buitenlandse studenten te weren, en dat is ook helemaal niet de bedoeling, maar het kan natuurlijk wel iets minder aantrekkelijk worden gemaakt. Minder studies in het Engels, het aantal studenten van buiten de EU begrenzen, integratie-eisen stellen aan de internationale instromers (Nederlands leren!) – het zijn maar een paar opties.

Dat vergt hier en daar nieuwe regels maar vooral goede afspraken tussen alle partijen, omdat er anders kennelijk niemand in actie komt. Plus een minister die de regie naar zich toetrekt: een buitenkans voor Robbert Dijkgraaf om te bewijzen dat het echt meerwaarde heeft, z’n buitenstaander in de politiek, die zonder politieke ballast gewoon een probleemanalyse kan maken en op zoek gaat naar snelle, pragmatische oplossingen.