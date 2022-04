Als het Westen Poetin werkelijk aan de tafel wil krijgen, moet je hem direct lik op stuk geven

Acht jaar geleden schreef Thomas Friedman, befaamd commentator van The New York Times, een column met de uitdagende kop: ‘Go ahead, Vladimir, make my day’. Dat vertaalde ik destijds als: ‘Nou, Vladimir, kom maar op.’

De oorlogshandelingen in Oekraïne waren in 2014 net begonnen en op honende toon betoogde Friedman ongeveer dit: vooruit, Poetin, wil je het gas afsluiten, ga vooral je gang. Hoe sneller hoe beter. Weet je nog, sukkel, dat het Arabische olie-embargo van 1983 een grote impuls heeft gegeven aan het zoeken naar alternatieve brandstoffen. Dat gaat nu weer gebeuren, maar op een veel grotere schaal. Het zal niet lang meer duren, Vladimir, of wij hebben dat stomme gas van jou helemaal niet meer nodig en dan liggen jouw pijpleidingen te rotten in zee.

De column die Friedman een paar dagen geleden schreef voor de NYT was heel anders van toon. ‘Hoe gaan we om met een supermacht, geleid door een oorlogsmisdadiger?’, luidde de kop. Het komt erop neer dat hij het antwoord ook niet weet. Friedman hoopt dat het eens zo trotse Russische leger zal opstaan tegen zijn leider, maar voorlopig zijn daar geen tekenen van.

Poetin heeft zo’n beetje alles gedaan waartoe Friedman hem destijds heeft uitgedaagd. Van ‘bad boy’, zoals Friedman hem noemt, die aan landsgrenzen morrelt om de wereld te tonen dat hij ook meetelt, is Poetin veranderd in een oorlogsmisdadiger die ziekenhuizen kapotgooit, steden verwoest en voor wie een paar duizend burgerdoden niets betekenen. Niemand weet hoe we die vent en zijn kliek weer tot rede kunnen brengen. ‘Een staakt-het-vuren zit niet in de planning’, heeft zijn buitenlandminister Lavrov verklaard.

In het begin hoorde je nog wel, vooral op de Nederlandse televisie en veel minder op CNN, dat het Westen vooral geen olie op het vuur moest gooien. De Volkskrant somde gisteren nog acht aanbevelingen op om in gesprek te komen met de Russen. Een van de belangrijkste: ‘Wees strategisch empathisch.’ Helaas heeft empathie ons tot nu toe bitter weinig gebracht. Elke avond zien wij nieuwe doden en verwoestingen. Empathische gevoeligheid lijkt niet Poetins grootste kracht. Straks is Oekraïne vernietigd en zit Europa met miljoenen vluchtelingen, terwijl onze regeringen empathisch smeken om onderhandelingen.

Het viel mij op dat geen enkele van die aanbevelingen iets had van tit for tat, toch vaak een succesvolle strategie bij conflicten. In zijn simpelste vorm komt het hierop neer: begin met samenwerken en doe vervolgens precies wat je tegenstander doet. Dus wees aanvankelijk aardig, maar zodra je tegenstander vervelend begint te doen, doe je onmiddellijk vervelend terug. Geeft hij een klap, dan geef je een klap terug, net zolang tot hij ook weer aardig doet. Vergeet dan het verleden en begin opnieuw met samenwerking. Tit for tat heeft geen geheugen en kent geen rancune. Zo dwingt tit for tat zelfs de grootste egoïst tot inschikkelijkheid.

Voor zover de theorie.

Een dergelijke strategie vergt moed, zeker als er kernwapens in het spel zijn. In de praktijk trok president Obama een rode lijn in Syrië voor het geval er chemische wapens zouden worden gebruikt. Toen dat inderdaad gebeurde, verbleekte de rode lijn snel, zeer tot genoegen van Poetin die daar nu nog van profiteert. In China weten ze beter hoe je tit for tat toepast. Toen Huawei-bazin Meng Wanzhou in Canada werd gearresteerd, zetten de Chinezen in China meteen een paar onschuldige Canadezen vast. Zo doe je dat in een autocratisch land. Daarentegen deed tit for tat bij de moord op de Saoedische journalist Khashoggi weer niet mee, met als gevolg dat het uiteindelijke proces straks in Saoedi-Arabië zelf gevoerd gaat worden, met uiteraard een lachwekkende uitkomst tot gevolg.

Wat betekent tit for tat in de huidige situatie?

Als het Westen Poetin werkelijk aan de onderhandelingstafel wil krijgen, moet je hem direct lik op stuk geven, anders heeft het geen zin. Volgens Bessel Kok, de voormalige topman van Swift, heb je niets aan een halve boycot van de Russische banken. Je moet ze allemaal afsluiten. Verder bij elke stad die de Russen in puin gooien, de militaire inspanningen drastisch verhogen en niet alleen dreigen met een no-flyzone. Ook belangrijk: zolang de Russen niet aan de onderhandelingstafel willen er ook niet om vragen. Het initiatief van de Oostenrijkse kanselier om naar Moskou te gaan was helemaal verkeerd. Daarentegen was de opmerking van president Biden om Poetin een oorlogsmisdadiger te noemen juist heel goed, niet alleen omdat het zo is, maar ook om duidelijk te maken dat de harde morele kaart van The Evil Empire – het misdadige Rijk – wordt uitgespeeld. Die moet op termijn ook gaan werken bij het Russische leger. Laten wij hopen dat Friedman daarin wel gelijk krijgt.