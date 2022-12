Als het Westen Oekraïne niet meer steun verleent, is dat een recept voor nieuwe rampen

Ondanks de recente terreinwinst bevindt Oekraïne zich in een uiterst gevaarlijke situatie. Dat verandert niet zolang het Westen de voet op de rem blijft houden.

Waar in deze contreien het WK voetbal en de aankomende Kerst dienen als escapistische lichtpunten in een donkere tijd, gaat de krankzinnige strijd aan de honderden kilometers lange frontlinie in Oekraïne onverminderd door. Dag na dag. Onze omgeving verandert te snel om het mentaal bij te houden. Logisch dat burgers huiveren voor de consequenties, maar politici kunnen zich zo’n houding niet veroorloven.

Toch slaat daar soms ook de nostalgie naar rustiger tijden toe. Zoals wanneer president Macron begint over de noodzaak van veiligheidsgaranties voor Rusland. Of als de Duitse kanselier Scholz zegt: ‘We kunnen terugkeren naar een vredesordening die werkte en deze weer veilig maken als er een bereidheid is in Rusland om terug te keren naar deze vredesordening’.

Geen misverstand: Frankrijk en Duitsland staan pal achter Oekraïne, zeker zolang de Verenigde Staten, wier positie bepalend is, dat nog doen. Parijs heeft zijn militaire steun opgeschroefd, net als Duitsland. Wat totale steun betreft – militair en economisch – hebben de Europese landen de VS volgens sommige berekeningen zelfs ingehaald.

Niettemin bevindt Oekraïne, ondanks recente terreinwinst, zich in een uiterst gevaarlijke situatie. Nog steeds zijn grote westerse landen niet bereid de militaire patstelling – met Oekraïne dat genoeg steun krijgt om niet overlopen te worden, maar onvoldoende om zich de bloedige Russische aanvallen van het lijf te houden – te doorbreken. Het is nog steeds Poetin die de ruimte krijgt militair te escaleren, terwijl het Westen op de rem blijft staan inzake wapentypes die nu nodig zijn.

De gevolgen hiervan kunnen op den duur funest zijn, en president Poetin lijkt daar ook op te rekenen als hij aankondigt dat het een lange oorlog kan worden. Poetin is ook druk bezig, voor zover de sancties hem niet hinderen, Ruslands industriële capaciteit daarop in te stellen.

Het Westen moet hetzelfde doen. De Verenigde Staten en Frankrijk lijken dit te beseffen, maar de Europeanen moeten hier meer aan doen. In potentieel langere oorlogen tussen geïndustrialiseerde landen is industriële capaciteit een belangrijke.

Door de Russische annexaties en een structureel patroon van oorlogsmisdaden en deportaties zijn er nu geen voorwaarden voor betekenisvolle onderhandelingen. Rusland beaamt frequent dat het wel wil praten, als Kyiv maar Ruslands veroveringen erkent en bij het kruisje tekent. Deze aanpak is inmiddels welbekend; een kakofonie van standpunten rondbazuinen om publieke verwarring te stichten waarin de waarheid – de grootscheepse Russische agressie tegen Oekraïne – verdwijnt.

Navo-chef Stoltenberg waarschuwt terecht dat het Westen zich nu niet moet laten verleiden tot een op een staakt-het-vuren gerichte diplomatie die Rusland in staat zal stellen op krachten te komen en een nieuwe groot lenteoffensief te plannen. Het probleem nu is dat het Westen tevreden lijkt met de status quo en denkt of hoopt dat deze volstaat om Russische agressie te weerstaan.

Dat is niet het geval. Een Poetin die escaleert terwijl het Westen op de rem staat, is ondanks alle geleverde inspanningen een recept voor nieuwe rampen in Oekraïne.