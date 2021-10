Als het werk van journalisten bij demonstraties voortaan als ‘belemmering’ kan worden aangemerkt, is een gevaarlijke weg ingeslagen

Het Openbaar Ministerie vindt niet dat journalist Mac van Dinther ten onrechte is aangehouden, afgelopen dinsdag. Er zou wel degelijk sprake zijn geweest van belemmering van het politiewerk. Het wil ook niet zeggen dat de agent zich ten onrechte beledigd voelde. De belediging is alleen niet te bewijzen, waardoor is besloten Van Dinther niet te vervolgen.

We zijn teleurgesteld over deze gang van zaken. Het Openbaar Ministerie laat zien dat de persvrijheid niet in veilige handen is. Het is een fundamenteel onderdeel van de democratie dat journalisten verslag kunnen doen van demonstraties en het optreden van de politie daarbij; dat is het beste medicijn tegen het gebruik van ongeoorloofd en onnodig geweld. Nu heeft een journalist vier uur lang zijn werk niet kunnen doen, omdat hij opgesloten zat in een klein hokje, waar hij het benauwd kreeg door een gebrek aan zuurstof.

Het is te begrijpen dat het Openbaar Ministerie politieagenten niet zomaar wil laten vallen. Ze werken vaak onder zware omstandigheden, waarin ze in korte tijd moeilijke beslissingen moeten nemen. Het is ook te begrijpen dat het Openbaar Ministerie niet zegt dat de agent zich in dit geval wel heel snel beledigd voelde door een gemompeld ‘doe niet zo kinderachtig’.

Maar het is onbegrijpelijk dat het OM geen oog heeft voor de inbreuk op de persvrijheid die hier is gepleegd en voor het feit dat een agent bij een journalist veel zwaardere argumenten moet hebben om tot aanhouding over te gaan dan bij een demonstrant.

Klimaatactivisten van actiegroep Extinction Rebellion worden aangehouden in Den Haag, 11 oktober. Beeld ANP

Van Dinther had een door de politie verstrekte perskaart om zijn nek hangen, er kon dus geen twijfel zijn over wat hij daar deed. Als het werk van de journalist – proberen te zien en te beschrijven wat de demonstranten en de politie doen – voortaan als ‘belemmering’ kan worden aangemerkt, dan is met deze aanhouding en de reactie van het Openbaar Ministerie een gevaarlijke weg ingeslagen.

Dit is des te kwalijker omdat het voor journalisten – vooral fotografen en tv-journalisten – de laatste tijd al lastig is om demonstraties goed te verslaan. Ze worden steeds vaker met agressie van demonstranten geconfronteerd. Daar komt nu de agressie van de politie bij.