Als het waar is wat Madeleijn van den Nieuwenhuizen schrijft over nepotisme in de media, ben ook ik er gloeiend bij

Er is ophef over het verschijnsel nepotisme, het begunstigen van familieleden en vrienden. In NRC schreef Madeleijn van den Nieuwenhuizen er een column over. Het was haar opgevallen dat het ook in de media voorkomt, hoewel er weinig over wordt geschreven. In de media heb je veel vaders en zonen, moeders en dochters en andere familieleden, die elkaar baantjes toespelen. Madeleijn en haar vriendin houden er zelfs een lijstje van bij. Helaas noemde ze geen namen, maar Sylvia Witteman, die een media-gezin bestiert, voelde zich duidelijk aangesproken. Op haar beurt wees Sylvia via Twitter erop dat zij een negatieve recensie had geschreven over een boek van Daan Heerma van Voss – telg uit een andere media-familie – die weer het vriendje is van Madeleijn. De wraak die Madeleijn nam, was dus ook weer een vorm van nepotisme.

Leuk klein bier, maar het zette me toch aan het nadenken.

Als het waar is wat Madeleijn van de Nieuwenhuizen over de media schrijft, ben ook ik er gloeiend bij. In de tijd dat ik nog niet wist wat ik met mijn leven aan moest, heb ik eerst het beroep van mijn moeder uitgeoefend en toen ik begreep dat onderwijzen niets voor mij was, ben ik overgestapt naar het beroep van mijn vader. Ik ging naar de School voor de Journalistiek, maar toen ik daarmee klaar was, wilde ik ook geen journalist worden. Liever ging ik politicologie studeren en ik was vermoedelijk een eeuwige student gebleven – dat kon toen nog – als ik op een gegeven moment niet een scriptie moest schrijven.

Die ging over de Watergate-affaire. Helaas werd zij als ‘onacceptabel’ afgekeurd, omdat Watergate zo recent was dat het – aldus mijn docent – nog geen onderwerp van wetenschappelijke studie kon zijn. Ik kwaad, want ik had er erg mijn best op gedaan. In mijn wanhoop vroeg ik mijn vader om raad. Die zei dat het misschien iets was voor een weekblad. Hij kende de hoofdredacteur van de Haagse Post, misschien kon ik het daar aanbieden. Dat deed ik en tot mijn stomme verbazing werd het stuk een paar weken later gepresenteerd als coverstory, onder de kop: ‘Liegen in de politiek’.

Zo is het begonnen. Na al die jaren schrijf ik nog altijd voor dat blad, hoewel het tegenwoordig HP/De Tijd heet. Journalistiek bleek, veel meer dan ik had vermoed, een bijzonder vak. Als freelancer ben je bovendien helemaal je eigen baas en als het beter zou betalen, zou ik het iedereen aanraden. Bovendien kun je er een vader aan overhouden die trots op je is en die zichzelf misschien een beetje in jou weerspiegeld ziet. Dat is altijd goed voor de onderlinge verhoudingen en je eigen wereldbeeld.

Onlangs stond in de Volkskrant een voortreffelijk stuk van Marilse Eerkens, waarin zij onderwijsminister Robbert Dijkgraaf bekritiseert. Volgens Eerkens is Dijkgraaf ‘de zoveelste minister die in het afgelopen decennium heeft geprobeerd om ouders tevredener te laten zijn met een ‘lager’ schooladvies’. Dat is inderdaad een wereldvreemd streven. ‘Tegen ouders zeggen dat ze niet zoveel waarde moeten hechten aan de status van een bepaald opleidingsniveau is net zoiets als tegen zwaarlijvige mensen zeggen dat ze minder moeten eten’, schrijft Eerkens.

Ouders willen altijd het beste voor hun kind. In het begin van de 20ste eeuw was dat ook een speerpunt in socialistische kringen: ouders hadden er alles voor over om hun kinderen een betere opleiding te geven dan die zijzelf hadden genoten. Ongetwijfeld bestaan er ouders die te veel willen en hun kinderen tegen de klippen op pushen, maar er zijn onder kinderen nu eenmaal ook laatbloeiers, dromers, traaglezers en kinderen die intellectueel veel in hun mars hebben maar die op school zitten te klungelen.

Met die observatie heeft Eerkens volkomen gelijk. Zelf heb ik ook zo’n zoon, die er op de middelbare school aanvankelijk weinig van terechtbracht, maar die later het licht zag en in één klap zijn staatsexamen havo en wvo haalde. Dat had ik niet verwacht, en hoe dat ineens kon gebeuren begrijp ik nog niet, maar ik kreeg wel een gevoel van trots dat ik daaraan had bijgedragen.

Je hoort de laatste tijd veel gemopper over bijles, die kinderen van meer vermogende ouders een voorsprong geeft in het onderwijs en in hun verdere leven. Dat is ongetwijfeld waar, maar het heeft weinig zin de kansen gelijk te trekken door bijles onmogelijk te maken. De boze vinger heffen tegen het nepotisme zal evenmin helpen. Het beschermen van je kind is een oerdrift, die niet verdwijnt door sussende woorden van een minister. Het is belangrijker het onderwijs te verbeteren en zo in te richten dat ieder kind precies terechtkomt waar het aan de verwachtingen kan voldoen. Maar dan hebben wij het wel over een ideale wereld.