Als ‘het systeem’ eruit ligt, staat alles stil, 4 uur en 53 minuten lang

Mensen die met een geïrriteerde of zelfs verbijsterde blik naar een beeldscherm staren omdat ‘het systeem hapert’ of, erger, ‘het systeem eruit ligt’, vind je in vele kantoren. Maar ik had nooit bedacht dat zulke kantoren ook douanekantoren kunnen zijn.

Vroeger, in de 20ste eeuw, was ik getraind in lang wachten bij Oost-Europese grenzen, uren, avonden, nachten. Dankzij de oostwaartse EU-uitbreiding verdwenen de meeste grensfiles als sneeuw voor de zon. Ik had werkelijk geen idee waarom ik op de terugweg uit Transsylvanië bij de Roemeens-Hongaarse douane in een der meest infernale grensfiles uit mijn loopbaan belandde.

In dit deel van Europa gebruiken chauffeurs zulk oponthoud voor rookpauzes voor hun auto. De rookchauffeurs lanceren diverse theorieën over wat er aan de hand is: er is een ongeluk gebeurd, er is een drugscrimineel opgepakt, er is cocaïne onderschept. Na anderhalf uur krijg ik het douanekantoor in zicht en vind ik het tijd voor een factcheck. Ik stap uit de auto, loop 200 meter, gluur in het douanekantoor naar binnen en zie een Hongaarse douanier met barbecuebuik verbijsterd naar een beeldscherm kijken.

Een jonge Roemeense douanier die Ionut heet, ziet mij gluren en geeft spontaan uitleg: ‘Het systeem bij de Hongaren hapert. De basis van hun software is verouderd. Als je er dan nieuwe programma’s op gaat draaien, loopt alles vast.’ Na tweeënhalf uur zijn er nog vier auto’s voor mij als het verkeer volledig tot stilstand komt. Ionut staat weer klaar voor uitleg: ‘Het systeem bij de Hongaren ligt er nu helemaal uit. Ook bij de Hongaars-Servische grens staat alles stil. Het probleem moet worden opgelost in Boedapest.’ In gedachten zie ik een Hongaarse systeembeheerder die weekenddienst heeft en aangeschoten van een bruiloft wordt weggebeld.

Na 4 uur en 53 minuten is het probleem alweer opgelost. ‘Je heb geluk’, zegt Ionut. ‘Het kan ook acht uur duren.’ ‘Komt dit dan vaker voor?’, vraag ik. Ionut zegt: ‘Ongeveer twee keer per maand.’