Als het over migratie gaat zet Europa Nederland in een dubbele klem

Problemen genoeg in Nederland. Ze schreeuwen om actie, maar als het gaat om stikstof, asiel, mest en zelfs de bescherming van de moeflon, het Corsicaanse schaap dat op de Hoge Veluwe wordt bedreigd door de wolf, valt in reactie op voorgestelde oplossingen steevast te horen: dat mag niet vanwege Europa. De Europese Unie is dan een verkeerslicht dat irritant vaak op rood staat.

Over de auteur: Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat de EU steeds meer doordringt in ons bestaan. Soms is dat goed. Als zij besluit tot strengere normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s en vrachtwagens, de vervuiling door plastic aanpakt of tech-giganten als Google, Facebook en Twitter reguleert. Soms wringt en schuurt het.

Dat doet het op het punt van asiel en stikstof. Nederland heeft overduidelijk een immigratieprobleem. Er melden zich zoveel migranten dat de boel vastloopt, bij de eerste opvang (Ter Apel) en bij het doorstromen van statushouders naar woningen. Een oplossing is nodig. De aantallen zijn te groot en moeten omlaag. Maar veel voorstellen daartoe ketsen af op Europese wet- en regelgeving.

Eigenlijk zet Europa Nederland in een dubbele klem. Het geeft niet mee bij het verminderen van het aantal immigranten dat zich aan de grens meldt. En zijn stikstofregels bemoeilijken het bouwen van woningen, waarin onder meer nieuwkomers kunnen worden gehuisvest. De regering kan geen kant op en is gedoemd tot gemillimeter in de marge.

Het is de prijs van de Europese eenwording. Een lidstaat is gebonden aan de EU-wetten en -regels, waaraan hij zelf heeft meegewerkt. Dat kan niet anders. Toch krijg ik van de patstelling in het migratiedossier subiet een aanval van nationalistische zorg over het soevereiniteitsverlies. Als opborrelend maagzuur na een te zware maaltijd. Brussel heeft te weinig oog voor de specifieke omstandigheden in Nederland, een dichtbevolkt land met woningnood en een stikstofprobleem. Bovendien is het niet goed als in een lidstaat een deel van de bevolking het idee krijgt dat de controle over de grenzen verloren gaat. Is er dan niks geleerd van de Brexit, toen de Duitse kanselier Merkel en andere continentale leiders te weinig deden om de Britse premier Cameron te helpen een breuk te voorkomen?

Voor alle duidelijkheid: ik ben voorstander van Europese integratie en ben niet tegen immigratie. Maar na deze geloofsbelijdenis toch een paar kanttekeningen. Daar waar de EU soms heel dwingend aanwezig is in het leven van burgers, is zij het aan hen verplicht de democratische verantwoording optimaal te hebben geregeld. Dat is in de loop der tijd beter geworden, maar laat nog te wensen over.

Dat zag ik bevestigd toen Diederik Samsom, voormalig PvdA-leider die Brussels bureaucraat is geworden, in de Volkskrant verklaarde dat de Europese Commissie in deze tijden van pandemie en oorlog ‘veel invloed’ heeft gekregen. Tussen de regels lees ik dan: de Commissie heeft aan invloed gewonnen ten koste van het Europees parlement en de lidstaten. En dat is in democratisch opzicht geen goede zaak, want de Commissie is een niet-gekozen ‘regering’ die niet door het EU-parlement kan worden weggestuurd, zoals in nationale democratieën. Verder blijft het Europese wetgevingsproces een ingewikkeld en voor de kiezer ondoorzichtig spel tussen Commissie, parlement en lidstaten.

Wat immigratie betreft, ben ik voor een strenge limitering in verband met het absorptievermogen van Nederland, zoals ik in december 2020 al eens uitlegde op deze plek. Van veel voorstellen voor het inperken van de aantallen wordt echter nu al snel gezegd ‘kan niet vanwege Europa’. Punt. Ik zou daar een komma van willen maken. Als de EU zich streng opstelt, moet zij ook haar eigen huiswerk beter doen. Kom eindelijk eens tot een echt gemeenschappelijk migratiebeleid, een effectieve terugkeerregeling voor uitgeprocedeerden en een betere naleving van de Dublin-verdrag die asielshoppen door migranten verbiedt.

Europa wordt vaak gebruikt om een discussie dood te slaan. De EU zegt dit of dat, einde verhaal. Maar democratie betekent permanente discussie, betekent reageren op en zo nodig meebewegen met de immer veranderende omstandigheden. Dat moet ook gelden voor de EU. Het mag niet zo zijn dat een oude democratie als Nederland soevereiniteit afstaat aan een Europa dat zich uithardt tot een dogmatisch geloof.