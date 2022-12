Als het om de boer gaat, gelooft Nederland graag in sprookjes

De gedachte dat uitgestrekte akkers en koeien in de wei onderdeel zijn van een serieus probleem, is strijdig met eeuwenoude clichés die niet alleen door de boer, maar ook door diens afnemers worden gekoesterd, betoogt Sander van Walsum.

De boer: eeuwenlang was hij er gewoon. Te midden van maatschappelijke onrust, oorlog, meteorologische turbulenties en epidemieën. Hij zaaide en hij oogstte. ‘En de boer, hij ploegde voort’, dichtte Johan Werumeus Buning in 1935: een eerbetoon, in crisistijd, aan de noeste werker die zich aan de wanen van de dag onttrok.

Anders dan de hedendaagse boer – de Nederlandse althans – zou hij wars zijn geweest van innovatie, schaalvergroting en andere fratsen van de moderne tijd. In de oogsttijd liet hij hooguit een met stoom aangedreven dorsmachine toe in zijn biotoop: een imposant gevaarte dat alle graanboeren in de omgeving aandeed. Als al het graan van de aar was gescheiden, werd de dorsmachine naar de winterberging gereden, en begon in het dorpscentrum de najaarskermis – vast ijkpunt in het levensritme van de boer. Hoezeer de wereld om hem heen ook veranderde: hij ploegde voort op het land van zijn vader.

In de jaren tussen beide wereldoorlogen werd deze typologie enthousiast uitgevent door volks- en rassenkundigen (twee categorieën die overigens niet identiek zijn aan elkaar). De boer, ‘een verdwijnend menschentype’, werd in zijn eenvoud en zuiverheid tegenover de gedegenereerde stedeling geplaatst.

Schrijver Roel Houwink, coauteur van Verdwijnend Volk en Volk bij den Weg – fotoboeken met portretten van plattelandsbewoners in alle delen van Nederland – schreef dat de ‘nivellering van het gevoelsleven’ haar weerslag had gekregen op de gelaatstrekken van de stedeling. Daar stelde hij de ‘oorspronkelijkheid’ en de ‘diepte’ van het rurale gelaat tegenover – al zou de modernisering uiteindelijk ook de oerkracht van de boer gaan ondermijnen. Buiten de verstedelijkte delen van Nederland zochten ‘rassenkundigen’ naar de laatste zuivere, onbedorven Nederlanders. Friezen, Saksen en Zeeuwen hadden daarbij de beste papieren.

Per saldo is in de Nederlandse geschiedenis voor de boer slechts een figurantenrol weggelegd. Hij ging zelden voor in opstanden – zoals de Jacquerie in Frankrijk, waarbij boeren in 1358 losgingen op de landadel, of de Duitse Boerenoorlog (1524-1525), een gewelddadige poging van boeren om zich te ontworstelen aan hun plek onder aan de feodale pikorde. In de standaardwerken over de wordingsgeschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gaat het over predikanten, schippers op de grote vaart, opstandige edellieden, de kooplui van de Hanzesteden en de regenten van Holland. Maar de boer ontbreekt goeddeels in het verhaal over het ontstaan van Nederland.

Beeld Rhonald Blommestijn

Maatschappelijke dominantie

Dat zal samenhangen met het feit dat de landadel haar maatschappelijke dominantie – waar boeren elders tegen in opstand kwamen – had moeten afstaan aan de gezeten burgerij, en met het feit dat in het jaar 1600 al meer dan de helft van de bevolking van Holland, Zeeland en Utrecht in steden woonde. De boer had in de (relatief) egalitaire Republiek misschien minder te klagen dan in feodaal Europa, maar evenmin had hij er veel in de melk te brokkelen.

Alleen in tijden van maatschappelijke gisting wilden boeren zich nog weleens bij ‘opstandig gepeupel’ voegen. Zo probeerden boze boeren in het Rampjaar 1672 te verhinderen dat hun land onder water werd gezet in een (vertwijfelde, maar uiteindelijk succesvolle) poging de opmars van het Franse invasieleger te stuiten. Pas toen prins Willem III, de kapitein-generaal (opperbevelhebber) van het Staatse leger, de doodstraf uitvaardigde voor sabotage van de waterlinie, steeg het waterpeil naar een niveau waarvan de Fransen ernstige hinder ondervonden.

In 1748, toen de Republiek in de versukkeling was geraakt, vergrepen boeren (die navolging kregen van stedelingen) zich aan de bezittingen van de zogenoemde belastingpachters – die namens de overheid belastingen inden, en daarbij ook zichzelf verrijkten. Maar deze uitingen van opstandigheid waren, gedurende vele eeuwen, een zeldzaamheid.

In de 19de eeuw kreeg de vooruitgang gestalte in de steden, niet op het platteland. Wie op Delpher, de databank van Nederlandse kranten, het trefwoord ‘boer’ en het tijdvak 1880-1930 invoert, wordt verwezen naar cijferrijke berichten voor land- en tuinbouw of – vaker nog – naar de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika, waarbij ‘stamverwante’ Nederlanders zich sterk betrokken voelden.

Tijdens de daaropvolgende economische crisis, die in de landbouwsector al in de jaren twintig begon, leken de boeren hun lot (dalende prijzen van landbouwproducten, de zware last van de pacht, algehele armoede) tamelijk gelaten te dragen. Bij wijze van protest tegen de onwil van de regering om de agrarische sector tegen de gure conjunctuur te beschermen, kieperden sommige boeren hun melk in de sloot, of belegden zij ‘demonstratieve vergaderingen’. Daaruit sprak echter vooral onmacht. Sprekers beklaagden zich over het geringe aanzien van de boer, en over ‘het verschil in behandeling van de rogge, het graan van den kleinen boer, en van de tarwe – het graan van den grooten boer’.

De NSB

Zo’n 20 procent van de toenmalige beroepsbevolking was weliswaar werkzaam in de agrarische sector (tegen iets meer dan 2 procent op dit moment), maar de maatschappelijk en politieke invloed van deze groep bleef ver achter bij zijn omvang. Van de politieke partijen leek de NSB (opgericht in 1931) nog het meest begaan met het lot van met name de kleine boeren. De partij had dan ook een relatief grote aanhang in de Achterhoek en Drenthe.

Onder invloed van de voedselschaarste in, met name, de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog nam het aanzien van de boerenstand onder hongerende stedelingen toe. Die trokken, te voet of per fiets, massaal naar het platteland om voedsel te bemachtigen. ‘De drukte op de buitenwegen (was) te vergelijken met die in de Kalverstraat’, zei een van hen naderhand. Van de Amsterdamse families zou 62 procent aan een of meer hongertochten hebben deelgenomen, becijferde de sociograaf G.J. Kruijer kort na de oorlog.

Gemiddeld sloegen zij per tocht 42 kilo aan levensmiddelen in. Tegen prijzen die weliswaar niet zo exorbitant hoog waren als op de zwarte markt in de grote steden, maar die wel uitdrukking gaven aan de disbalans tussen vraag en aanbod. ‘Deze ongelijkheid zorgde voor een enorme vermogensoverdracht van de steden naar het platteland’, schreef Ingrid de Zwarte in haar onvolprezen studie De hongerwinter (Prometheus, 2019). ‘Veel boeren verrijkten zich tijdens de Hongerwinter en maakten misbruik van hun machtspositie.’

Ook De Zwarte heeft de vraag niet kunnen beantwoorden of inhalige boeren de regel waren, of daar juist de uitzondering op vormden. Sommige gebieden in Noord- en Zuid-Holland genoten onder de ‘trekkers’ – deelnemers aan de hongertochten – een slechte naam. ‘Op den d’n duur wilden ze ook geen linnengoed meer’, getuigde een van de trekkers na de oorlog. ‘Goud wilden ze hebben. Sommigen hadden een bordje op hun erf staan: ‘Geen linnengoed meer.’ Dus daar hoefde je niet eens aan te kloppen.’

Daar stond, volgens deze trekker, tegenover dat de medemenselijkheid van de boeren toenam naarmate zij zich verder van Amsterdam verwijderden. Omgekeerd beklaagden boeren zich over het gedrag van de Amsterdammers: velen zouden ‘veeleisend en asociaal’ zijn geweest. ‘Ze urineerden in de schuur, staken in het hooi lucifers aan en toonden zelden dankbaarheid voor het voedsel en onderdak dat ze ontvingen.’

Zelfverrijking

De verhalen over zelfverrijking van boeren zullen meer indruk op hun tijdgenoten hebben gemaakt dan de verhalen over boeren die probeerden de verdelende rechtvaardigheid te betrachten – en zullen dus steviger in het collectief geheugen verankerd zijn geraakt. Wellicht is het gros van de boeren de trekkers best ter wille geweest – gezien alleen al het feit dat de Amsterdammers onder hen, volgens De Zwarte meestal afkomstig uit de ‘arbeiders- en lagere middenklasse’, nochtans 42 kilo aan levensmiddelen per tocht wisten te bemachtigen. Je hoefde, met andere woorden, dus niet vermogend te zijn om op het platteland je slag te slaan.

En de boer zelf? Die heeft zich altijd miskend gevoeld door de stedeling. Dat is door de eeuwen heen een constante geweest. Misschien is dat ook de reden waarom geen andere beroepsgroep haar hoedanigheid – die van boer – zo sterk, als een soort geuzennaam, heeft gekoesterd. In werkelijkheid genoot hij in het naoorlogse Nederland een solide reputatie als toonbeeld van nijverheid en als garant van de voedselzekerheid. Zijn aanzien groeide naarmate het aandeel van het ‘agrocomplex’ – de landbouw en alle daarmee samenhangende bedrijvigheid – in het nationaal inkomen slonk: van 20 procent in 1950 tot ongeveer 5 procent nu.

Deze ogenschijnlijke paradox is onderdeel van de (eveneens ogenschijnlijke) succesformule van de Nederlandse boer: hij heeft steeds meer voedsel tegen steeds lagere prijzen kunnen produceren. Anders dan vooroorlogse voorgangers – overwegend kleine boeren met een gemengd bedrijf en een klein afzetgebied – is hij onderdeel van een mondiale, industriële productieketen. Tezelfdertijd is het arcadische imago van de boer schokbestendig gebleken.

De boer zelf poseert graag als hoeder van de natuur – die zich nu eenmaal niet aan de wetmatigheid van schaalvergroting kan onttrekken – en als producent van eerlijk voedsel. Zijn afnemers gingen (en gaan nog steeds) mee in die mythologie, die de kern vormt van een boodschap die momenteel via de Ster wordt uitgevent. De gedachte dat uitgestrekte akkers en koeien in de wei onderdeel zijn van een serieus probleem, is strijdig met eeuwenoude clichés – en met het (veronderstelde) eigenbelang van consumenten die jarenlang zijn verwend met bodemprijzen voor agrarische producten.

Een klimaatbewuste minderheid (waarvan de omvang maar niet substantieel wil toenemen) is weliswaar bereid om meer te betalen voor uitloopeieren en diervriendelijk geproduceerd vlees, maar daarmee houden ze volgens de Britse schrijver/zoöloog George Monbiot – exponent van de degrowth-beweging – een systeem in stand dat met een uitdijende wereldbevolking hoe dan ook onhoudbaar is. Met andere woorden: ze houden zichzelf voor de gek.

Plattelandsmythologie

Daarmee loopt hij wel erg ver vooruit op het ontluikend bewustzijn van consumenten die nog moeten wennen aan de gedachte dat het agrocomplex een belasting vormt voor klimaat en milieu. Uit de sympathie die boze boeren bij een groot deel van het publiek genieten, kan worden opgemaakt hoe diep de plattelandsmythologie in de samenleving is geworteld.

Veel Nederlanders (en politieke partijen) menen nog steeds dat Nederland – na de VS de grootste voedselexporteur ter wereld – agrarisch zelfvoorzienend is, terwijl driekwart van ons dagelijks eten uit het buitenland afkomstig is en boeren ook voor de binnenlandse productie sterk afhankelijk zijn van de import van onder meer kunstmest, krachtvoer en brandstof. ‘Voor elke calorie aan voedselwaarde gebruiken we nu zes keer zoveel fossiele brandstof als in 1950’, becijferde De Correspondent onlangs.

Voor consumenten zijn deze cijfers nogal abstract. Net als het gegeven dat tweederde van de landbouwgrond in Nederland wordt gebruikt voor de teelt van voedselgewassen voor dieren. Zij laten zich in hun keuze leiden door de prijs van een artikel, en misschien, in tweede instantie, door het aantal Beter Leven-sterren op de verpakking. Maar met een ingrijpende wijziging van hun consumptiepatroon is geen onmiddellijk, persoonlijk belang gediend.

Tot korter douchen of minder stoken zijn ze nog wel te bewegen omdat de opbrengsten daarvan zichtbaar zijn op het eerstvolgende termijnoverzicht van de energieleverancier. Afzien van vliegen is – de aanhoudende chaos op Schiphol ten spijt – al wat moeilijker. Maar breken met de ogenschijnlijke succesformule van de Nederlandse landbouw? Nee, dat vergt een totale omslag in doen, laten en denken. Een Umwertung aller Werte. Hun steunbetuiging aan de boer is dus niet zozeer ingegeven door sympathie voor diens nood, maar door de eigen onwil om te onderkennen dat het feest van de consumptie eindig is. De boer ploegt dus nog wel even voort.