Als het kabinet niet uitkijkt komt het met de kinderopvang van de regen in de drup

Vlnr: Kamerlid Chris Stoffer (SGP), minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kamerlid Hilde Palland (CDA) woensdag in de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat over de kinderopvang. Beeld Sem van der Wal / ANP

Er zijn goede redenen om de kinderopvang zo goed als gratis te maken voor de meeste ouders. In de nationale zoektocht naar personeel voor de cruciale sectoren moet elke barrière uit de weg worden geruimd die potentiële werkkrachten – vooral vrouwen – ervaren om meer uren te gaan werken. Bovendien weten we inmiddels wat er is gekomen van het systeem van de kinderopvangtoeslag: het onzalige rondpompen van geld dat niet alleen veel ouders maar ook de Belastingdienst hoorndol heeft gemaakt.

In de zoektocht naar eenvoud kwamen de regeringspartijen in het regeerakkoord uit bij een overzichtelijk alternatief, althans op het eerste gezicht. De kinderopvang wordt zo goed als gratis voor werkende ouders (het doel is dat 96 procent van de kosten wordt vergoed) maar de kinderopvangtoeslag wordt voortaan direct aan de kinderopvang uitgekeerd. Ouders blijven zodoende verschoond van ingewikkelde belastingopgaven en onverwachte terugvorderingen van torenhoge bedragen.

Tot zover de theorie. Nu het kabinet is begonnen met de voorbereiding van de nieuwe wet, wordt van vele kanten gewezen op de mogelijk onbedoelde effecten. Kort samengevat: bijna gratis kinderopvang is vooral voor de hogere inkomensgroepen, die nu nog een groot deel zelf moeten betalen, een grote financiële meevaller. Dat zal de vraag naar opvang behoorlijk verhogen, terwijl de instellingen nu al kampen met grote personeelstekorten. Dat gaat de uurtarieven waarschijnlijk verder opdrijven, tot ver boven het maximum uurtarief waaraan de overheid bijdraagt.

Dat mechanisme brengt niet de mensen met de hogere inkomens in de problemen, maar de gezinnen aan de onderkant, die dan opeens méér dan nu voor de opvang moeten betalen en waarschijnlijk afhaken. Terwijl dat nou juist de kinderen zijn die het meeste behoefte hebben aan opvang, omdat die kan bijdragen aan het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden op jonge leeftijd.

Dat is een pervers effect waarop niemand zit te wachten. Niettemin zagen minister Van Gennip en de regeringsfracties woensdag in de Kamer geen reden om op de rem te gaan staan. Ze onderkennen de personeelstekorten, maar ze denken die op te lossen met betere werving en gunstigere arbeidsvoorwaarden, zonder dat daar concreet zicht op is. Ze willen wel ‘weegmomenten’ gaan organiseren, maar invoering per 2025 staat niet ter discussie.

Dat stelt niet bij voorbaat gerust. De parlementaire commissie die vorig jaar onderzoek deed naar de problemen bij de uitvoering van beleid concludeerde dat de overheid te vaak een niet te stoppen trein is. Afspraken in een regeerakkoord zijn ‘in beton gegoten’ en worden door coalitiefracties trouw en gezwind omgezet in wetgeving. Kritiek van uitvoeringsorganisies wordt weggewimpeld, ambtenaren spreken hun politieke bazen te weinig tegen, informatie van de werkvloer bereikt de bestuurders vaak niet. Het resultaat: problemen komen vaak pas aan het licht als grote wetswijzigingen eenmaal van kracht zijn.

Plechtig beloofden kabinet en Kamer dit voortaan beter te doen. De nieuwe kinderopvangwet is een van de eerste gelegenheden om te laten zien dat het ze ernst is. Want zonder bewezen effectieve aanpak van het personeelstekort, wordt het een riskante sprong in het diepe.