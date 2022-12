Als het gaat om knalvuurwerk wint analoog het nog steeds van digitaal

In de tijd dat kinderen nog het hele jaar buiten speelden omdat er niets op tv was, behalve op woensdagmiddag, en alle kinderen bij mij in de buurt met oudjaar brandende sigaretten tussen de vingers hielden om vuurwerk mee aan te steken, had ik al een hekel aan Extreme Bang Rockets, Mega Rocket Silverlines, Screaming Cakes en Asian Thunder Cakes.

De enige dagen van het jaar dat ik niet graag buiten kwam, waren die rond de jaarwisseling, al probeerde ik voor mijn buurtgenoten te verbergen dat ik bang was voor vuurwerk.

Tegenwoordig zie je precies het tegenovergestelde, namelijk jongetjes en jongens die nooit buiten komen, behálve rond de jaarwisseling. Bij ons in de buurt wonen er minstens tien die het hele jaar binnen op hun telefoons zitten, maar de afgelopen dagen in het straatbeeld acte de présence gaven met Screaming Cakes en Whistling Cakes.

Een van die jongetjes heeft een nerd van een papa die de afgelopen elf maanden en vier weken doorbracht op schermen en schermpjes, maar deze week ineens buiten stond te assisteren bij het afsteken van Extreme Bang Rockets.

Je kunt het zo gek niet bedenken of mensen doen het tegenwoordig digitaal. Online doen ze boodschappen, online schaffen ze zich garderobes en douchecabines aan – op dagen dat het oud papier wordt opgehaald, zijn flink wat Nederlandse trottoirs onbegaanbaar vanwege het karton van webwinkels.

Online onderhouden mensen vriendschappen, online speuren ze naar partners, online bedriegen ze partners – je hebt tegenwoordig scheidingen die volgen op buitenechtelijke affaires die louter online plaatsvonden. Alléén als het gaat om Knetterslagen en Crackling Thunderkings wint analoog het anno 2022 nog steeds van digitaal.

Ik was net tot de conclusie gekomen dat ik alleen inzake Extreme Bang Rockets de digitale versie prefereer boven de analoge. Het is lastig om altijd in de contramine te zijn. Ik wens u een prachtig 2023 vol analoog geluk.