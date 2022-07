Als het gaat om de veiligheid van vrouwen zijn het toch echt de mannen die hun gedrag moeten aanpassen

In de tweede klas van de middelbare school had ik mijn agenda volgeplakt met plaatjes van ‘supermodels’. Het was het begin van de jaren negentig, modellen als Cindy Crawford, Claudia Schiffer en Kate Moss hadden de popsterren van de troon gestoten.

Moss was de ongenaakbaarste onder de door mij geplastificeerde modellen. Gefascineerd was ik door haar koele, onbewogen blik, haar sfinxachtige verschijning.

Deze week vertelde de nu 48-jarige Moss in het BBC radioprogramma Desert Island Discs hoe onveilig ze zich in werkelijkheid had gevoeld als jong model, hoe ze onder druk werd gezet om naakt te poseren. Nare herinneringen heeft ze aan de Calvin Klein-campagne waarin ze topless moest poseren met acteur Mark Wahlberg. Ze zag zo op tegen die shoot, dat ze valiumpillen slikte. Wahlberg kwam met een hele entourage op de set en deed ‘heel macho’, terwijl zij zich klein voelde en geobjectiveerd, met alleen een Calvin Klein-slip aan. ‘Ik was kwetsbaar en bang’, zei ze.

Haar woorden deden me denken aan de laatste keer dat ik me geobjectiveerd voelde, toen een paar jongens mij tijdens mijn hardlooprondje nariepen dat ik lekker en geil was. Verhoogde hartslag, versnelde passen. Ik was bang, op klaarlichte dag. Waarvoor eigenlijk, dacht ik bij thuiskomst. Waarom zette ik deze schoffies niet op hun nummer?

Angst is een nog steeds onderschatte factor in het MeToo-dossier. In een aflevering van de Amerikaanse psychologiepodcast Hidden Brain vertelt hoogleraar Julie Woodzicka dat ze vrouwelijke respondenten in een enquête voorlegde over wat ze zouden doen als ze tijdens een sollicitatiegesprek impertinente vragen kregen over hun liefdesleven en uiterlijk. 90 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze assertief zouden reageren, de vragen niet zouden beantwoorden, of dat ze zouden weglopen. De emotie die ze voelden: woede.

Vervolgens voerde Woodzicka de situatie in het echt uit. Ze nodigde vijftig vrouwen uit die dachten dat ze kwamen solliciteren, en liet een man dezelfde seksistische vragen stellen. De resultaten stonden volledig haaks op die van de enquête. Niemand liep weg, alle vragen werden beantwoord. De meest voorkomende emotie die de vrouwen na afloop rapporteerden: angst.

Die angst kan gaan om lijfsbehoud. Mannen zijn nou eenmaal vaak fysiek sterker dan vrouwen. En soms is het de angst voor gezichtsverlies of afwijzing die ertoe leidt dat je stil blijft, dat je glimlacht, dat je meewerkt. In dezelfde aflevering vertelt een vrouw hoe ze als student ging werken in een massagesalon. Tijdens haar eerste dienst bleek dat ze werd verwacht een happy end te geven. Ze deed het, verlamd door gevoelens van angst en schaamte voor haar eigen naïviteit. Nadien worstelde ze met de vraag waarom ze niet was weggelopen. De angst die ons handelen in the heat of the moment bepaalt, resulteert er vaak in dat we onszelf achteraf niet meer begrijpen.

Afgelopen zondag scandeerden mannelijke leden van het Amsterdams Studentencorps tijdens een diner dat vrouwen hoeren zijn. Ik zou willen denken dat als ik een lid was geweest, ik die jongens ter plekke kei- en keihard had aangepakt. Maar de kans is groter dat ik, net als de anderen, niets had gedaan.

Het verzet tegen de misogyne uitspraken kwam er alsnog, luid en duidelijk, van zowel mannen als vrouwen, een hoopvol teken. Maar ik las ook in commentaren dat vrouwelijke studenten maar moesten afzien van lidmaatschap, en prinses Amalia al helemaal. Ze waren nu immers gewaarschuwd.

Ik vind niet dat waar mannen intimideren, vrouwen moeten wegblijven. Als het gaat om de veiligheid van vrouwen zijn het toch echt de mannen, en alléén de mannen, die hun gedrag moeten aanpassen.