Als het er toch komt, maak dan van Rutte IV maar een écht minderheidskabinet

Als een minderheidskabinet weer gestut moet worden door allerlei politieke akkoorden, draagt het niet bij aan een nieuwe bestuurscultuur.

Het Binnenhof zegt druk te zijn met het veranderen van de ‘bestuurscultuur’ maar ingesleten patronen zijn niet zo snel verdwenen. Inmiddels zijn de meeste fracties wel zo ver dat ze aansturen op een minderheidskabinet, maar de vraag hoe ze daar dan mee om moeten gaan zorgt voor hoofdbrekens. Dat bleek toen PvdA en GroenLinks aan informateur Johan Remkes lieten weten dat zij geen zin hebben om zich vooraf te committeren aan politieke afspraken met zo’n kabinet. ‘Wij gaan het niet gedogen. Een rechts kabinet kan rekenen op keiharde oppositie.’ In de potentiële regeringspartijen werd dat als een tegenvaller geïncasseerd: zonder gerede kans op inhoudelijke afspraken met in elk geval een deel van de oppositie wordt het ingewikkeld, klonk het binnenskamers zorgelijk.

Dat mag zo zijn, maar toch dringt een groter gevaar zich op. Was de algemene analyse in het voorjaar niet dat al die dichtgetimmerde akkoorden het dualisme ernstig hebben aangetast? Kwam het niet daardoor dat de Kamer van zichzelf een tandeloze tijger heeft gemaakt? Is het niet juist vanwege al dat afstemmen in achterkamers dat het politieke compromis vaak zwaarder telde dan de uitvoerbaarheid van nieuwe wetten, met alle ongelukken van dien? En moesten we niet juist af van de situatie waarin een Kamermeerderheid zich geen wezenlijke kritiek op het beleid kan veroorloven uit angst voor bonje in de eigen fractie of met de coalitiegenoten?

Een minderheidskabinet is niet ideaal. Maar nu het er waarschijnlijk toch komt, is het zaak van de nood een deugd te maken. De kans daarop is het grootst als de coalitie bestaat uit partijen die het op hoofdlijnen vrij eenvoudig eens kunnen worden, daar een helder regeerakkoord over schrijven en er vakministers op zetten die overtuigd zijn van hun zaak. Dan helpt het als de bewindslieden niet alweer bij voorbaat worden opgescheept met allerlei ingewikkelde politieke deals die wel zorgen voor geforceerde Kamermeerderheden maar ook meteen hun eigen overtuigingskracht dempen.

Alleen zonder die oude patronen begint nu misschien de rehabilitatie van onze parlementaire democratie. En precies daarom moet Mark Rutte zich ook afvragen of hij het CDA er echt wel bij wil hebben. Het zijn veertien zetels extra, maar ook weer allerlei ingebakken compromissen die een kabinet uiteindelijk niet sterker maken.