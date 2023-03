Als GroenLinks en PvdA samen geen 19 procent halen, vraag je je toch af wat die fusieplannen voor zin hebben

Alle politici zeggen dat je moet gaan stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Ik zou het ze graag nazeggen, maar dit keer voel ik me als de beer in zijn hol die denkt dat de winter nog voortduurt.

Er bestaat een partij van Niet Stemmers, die zetels in het parlement onbezet wil laten. In 2017 stemden 6.025 mensen op Niet Stemmers, wat te weinig was voor een zetel. De oprichter van Niet Stemmers, advocaat Peter Plasman, zit tegenwoordig bij Richard de Mos, de man die zo toegewijd is aan wat hij ombudspolitiek noemt. Dus als ik op de bedenksels van De Mos/Plasman ga stemmen – Code Oranje, enzovoort – wil ik eerst een leuk zakje geld aangereikt krijgen.

De enveloppe met mijn stempas lag al een paar dagen ongeopend op mijn bureau. Toen ik mijzelf eindelijk dwong dat ding nader te beschouwen, zag ik dat er in mijn provincie 23 partijen meedoen. Naast de grote landelijke partijen was Code Oranje er ook weer. Plus het Belang van Nederland van huisjesmelker Wybren van Haga, pedojager, censor en kampioen desinformatieverspreider als het om covid gaat.

Verder: de Algemene Waterschapspartij, Jezus Leeft, BBB, Nederland met een Plan, Piratenpartij, Namens Noord-Hollanders en Onafhankelijke Politiek-NH. Er zitten veel weggelopen Wilders-klanten bij en nog wat ex-VVD’ers. Eén partij vindt dat haar kiezers straks zelf het programma mogen bepalen. Lekker makkelijk voor de bestuurders, maar ik vermoed dat weinig kiezers daar trek in zullen hebben.

Toch heeft het iets ontroerends dat al die nutteloze partijen samen het feest van de provinciale democratie vieren. Meer fietspaden willen ze allemaal, soms is het moeilijk uit te maken hoe zij zichzelf willen onderscheiden. Ontroerend is ook dat al die honderden burgers bereid zijn hun tijd op te offeren voor een beter bestuur. En wij maar hopen dat die zelfbenoemde ombudsmannen en -vrouwen zich niet al te zeer zullen onderdompelen in eigenbelang en cliëntelisme.

In het stemhokje verandert mijn arm meestal in een zalm, die terug wil naar de plek waar hij geboren is, maar dat instinct is steeds meer aan verval onderhevig. Ik vulde stemwijzers in en eindigde telkens bij een andere partij. Als atheïst kwam ik zelfs een keer terecht bij het CDA – nou, zeg – terwijl ik net in Trouw gelezen had dat de Lutherse kerk in Nederland bijna helemaal is leeggelopen. De leden begrijpen niet waarom, het is zo’n vrolijke kerk. Dat de wegloop te maken kan hebben met Luthers antisemitisme van de gemeenste soort, wat in het Lutherjaar wel breed moest worden uitgemeten, komt niet bij ze op.

De Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar geleden waren een verbluffende overwinning voor Forum voor Democratie van Thierry Baudet: in één klap de grootste met bijna 15 procent van de stemmen. Herinnert u zich nog de uil van Minerva en al die andere boreale onzin? Het lijkt alweer een eeuw geleden. Zelden heb ik een partij zo in elkaar zien storten.

Een grap maken over die uil is al even afgezaagd als een grap over het haar van Wilders. Overgebleven bij Forum zijn wat pratende oliebollen, verzameld rondom het orakel Baudet dat alleen nog maar kan hijgen dat hij het allemaal heeft voorspeld. De liefde voor het misdadige regime van Poetin gaf de laatste nekslag, daar kon zelfs de onafhankelijke KGB-journalist Joost Niemöller niets meer aan doen. Ze zullen bij Baudet wel blij zijn als er voor de Eerste Kamer nog twee wappiezetels uit de stembus rollen.

De scores van GroenLinks en de PvdA zijn om in de gaten te houden. In 2019 werd GroenLinks vierde met 783.006 stemmen (10,75 procent). De PvdA werd vijfde met 619.906 stemmen (8,52 procent). Bij elkaar zijn dat 1.402.912 stemmen, wat 19,27 procent van het totaal uitgebrachte stemmen opleverde. Ooit haalde Willem Drees in zijn eentje een tweemaal zo hoog percentage en Joop den Uyl deed het hem na, maar dit terzijde. Op 15 maart zullen GroenLinks en PvdA gezamenlijk ten minste 19 procent moeten halen, want anders ga je je toch afvragen wat al die fusieplannen voor zin hebben. Dat oude vormen en gedachten in de politiek gedoemd zijn te verdwijnen, daarover kun je het wel eens zijn, maar als eenwording – zoals het CDA is overkomen – slechts leidt tot een fusiepartij die alleen maar verder krimpt en krimpt, is er niets gewonnen.

Even zoeken.

Volgens de laatste peilingen zou de combinatie GroenLinks/PvdA zelfs de grootste kunnen worden (luid gejuich in de zaal, de bierglazen worden geheven!) met… 16,5 procent. Mooi, mmm. Dat is wel fors minder dan die 19,27 procent van vier jaar geleden. Trek zelf je conclusies, zou mijn oude wiskundeleraar zeggen. De VVD scoort 15,5 procent, ook de grootste misschien, maar wel steeds kleiner. Zo worden we toch nog een land van kabouters en kabouterpartijen.