Als fruitvliegjes hebben de Haagse woordvoerders zich vermenigvuldigd

Uit de crisis rond Pieter Omtzigt (‘sensibiliseren’, ‘functie elders’) viel te leren dat we geregeerd worden door lieden die geobsedeerd zijn door beeldvorming. Hoe zien we eruit, hoe krijgen we gedaan dat de grootste viezigheid binnenskamers blijft terwijl de rest netjes witgewassen en gladgestreken in de krant komt te staan, wat zeggen de focusgroepen? Dat soort vragen, de godganse dag door. Met als ergste: is dit wel handig voor de communicatielijn?

Het is daarom geen verrassing dat journalisten van Nieuwsuur die gingen grasduinen in een berg e-mails van het ministerie van Volksgezondheid (waaruit blijkt dat het ministerie zich ijverig bemoeide met OMT-adviezen over mondkapjes in verpleegtehuizen) al snel op deze zin stuitten: ‘Deze tekst is nog niet bruikbaar voor communicatielijn.’ Waarop een ambtenaar een zinnetje in het onafhankelijke OMT-advies liet opnemen dat strookte met de politieke wensen. Hapklare communicatielijn.

De communicatielijn is de hel. Ze kwam het Binnenhof op in het kielzog van de communicatiespecialisten. Als fruitvliegjes hebben die zich op verrassende plekken genesteld, als fruitvliegjes hebben ze zich vermenigvuldigd. Ze zijn woordvoerder of persberichtenopsteller of senior iets.

Hun werk is wijzen op de gevaren van een verkeerde communicatielijn. Een communicatielijn die afwijkt van de gewenste beeldvorming. Per ongeluk de waarheid vertelt. Of in dit geval: een communicatielijn die verpleeghuizen zou kunnen aanmoedigen het hele personeel preventief mondkapjes om te hangen.

Dat konden ze er niet bij hebben op het ministerie. Corona was nieuw, er was een tekort aan mondneusmaskers, er liepen koortsachtige onderhandelingen met mondkapjesproleten die miljoenen zouden overhouden aan de paniek, alle aandacht ging naar de intensive care. En dan klonk daar op de achtergrond het gepiep van tehuizen die schaarse middelen wilden inzetten om bewoners te beschermen.

Het OMT wees, zo haalde Nieuwsuur boven water, die wens niet categorisch af. Een enkel lid pleitte hartstochtelijk vóór, anderen wilden een onderzoek. Een te wiebelige boodschap voor de communicatielijn. En dus fietsten ambtenaren ‘niet nodig en niet gewenst’ in het advies. Waarop de minister erop kon wijzen dat de onafhankelijke experts het zelf zeiden: niet te kwistig met die maskertjes. Heldere communicatielijn.

Er viel vrijdag veel verontwaardiging op te tekenen over de ministeriële bemoeienis. Terecht natuurlijk. En tevergeefs. De aandrang tot bemoeien is immens en onuitroeibaar.

De politiek heeft zich omringd met talloze adviesorganen en planbureaus, om zich van onafhankelijke inzichten te laten voorzien. Adviezen of feiten die niet goed uitkomen, kunnen vaak worden genegeerd. Maar niet altijd. Soms is het kabinet verplicht tot een reactie, soms is het rottig voor de communicatielijn als een instituut iets opschrijft dat haaks staat op de politieke mode van de dag.

Hoewel veel instituten op papier hebben geregeld dat er hoge muren staan tussen henzelf en de ministeries die ze bedienen, zijn er altijd bange ministers of overijverige ambtenaren die hopen invloed uit te oefenen op de communicatielijn. Soms lukt dat.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft het ministerie zich te afhankelijk gemaakt van het OMT, door de adviezen veel te belangrijk te maken. Het was een kwestie van tijd voordat de schotten tussen ministerie en OMT gingen lekken. Probeer daar maar een heldere communicatielijn van te maken.